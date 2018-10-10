Maraş’ta, Özkuyucu Dönemi Sona Erdi

K-PET Birinci lig ekiplerinde Maraş Gençlik antrenörü Hüseyin Özkuyucu istifa etti.

Hazırlık dönemine geç başlayan ve ligde de bunun sıkıntısını yaşayan Kırmızı beyazlı ekip ilk üç hafta yaşadığı Dumlupınar, Karşıyaka ve Yalova mağlubiyetleri sonrasında Maraş antrenörü Hüseyin Özkuyucu İstifa etme kararı aldı.

4’üncü hafta Ozanköy deplasmanına konuk olacak olan Maraş Gençlik takımının başında kimin olacağı ise merak konusu oldu. Ahmet Ogan'ın adı ilk sırada yer alırken görüşmeler sonuç verecek mi merakla bekleniyor.