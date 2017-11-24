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24 Kasım 2017 Cuma 12:12

Mannaş: Taraftarımız yanımızda olsun!

Mannaş: Taraftarımız yanımızda olsun!
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 Mannaş: Taraftarımız yanımızda olsun!

K-PET Birinci Lig’de üst üste aldığı 7 galibiyetle lig ikinciliğine yerleşen Hamitköy, yarın Esat Erdoğmuş Stadı’nda saat 14:00’te, Hasan Eriş'in yöneteceği maçta Esentepe’yi konuk edecek.

Zorlu maç öncesinde Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, taraftarlarına destek çağrısında bulunurken, şu açıklamaları yaptı:

"Hamitköy sezona iyi başlamasa da erken toparlanıp, üst üste 7 maç kazanarak kalitesini ispatladı.

Bu takım desteği fazlasıyla hak ediyor. Ancak tribünlere yeteri kadar taraftarımız maalesef gelmiyor. Bu da bizleri de futbolcuları da fazlasıyla üzüyor. Bu takım 7 maç arka arkaya kazandı. Teknik heyet ve futbolcular daha ne yapsınlar?

Biz de yönetim kurulu olarak büyük özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de camiamızı, taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Tam birliktelik olursa, başarı daha kolay gelecektir.

Bugün Esentepe karşısında tribünlerden gelecek destekle 8. galibiyetimizi alıp, maç sonunda da hep birlikte bunun kutlamasını yapmak istiyoruz. Taraftarımız maça gelip, fair play çerçevesinde takımına destek olsunlar."

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Anahtar Kelimeler
HamitköyEvren MannaşEsat Erdoğmuş Stadı
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