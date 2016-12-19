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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:57

M. Kemal Deniz Satranç Ödülleri Verildi

2016 M. Kemal Deniz satranç turnuvalarında kategorilerine göre başarılı olup ödül alan sporcular belirlendi.

M. Kemal Deniz Satranç Ödülleri Verildi
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 M. Kemal Deniz Satranç Ödülleri Verildi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzen 2016 M. Kemal Deniz satranç turnuvalarının ödülleri geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen törenle verildi.

Lefkoşa Deniz Plaza’da düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara ödüllerini Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Halil Göymen birlikte verdiler.





2016 M. Kemal Deniz satranç turnuvalarında kategorilerine göre başarılı olup ödül alan sporcular şöyle belirlendi.

2016 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası:
1.Hüseyin Can Ağdelen
2.Çağın Kansal
3.Cengiz Hasman
4.Yamaç Samani
5.Hüseyin Sertbay
6.Erdoğan Barışsever
7.Yücel Ünsaç
8.Evrim Kansal
9.Doğukan Küçük
10.Ekin Arca

2016 M. Kemal Deniz KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası:
1.Nilhan Yıldıran
2.Ayşen Sağlamer
3.Merve Altuner
4.Nezafet Nay

2016 Dördüncü M. Kemal Deniz Şildi:
1.Hüseyin Sertbay
2.Hüseyin Can Ağdelen
3.Cengiz Hasman

2016 M. Kemal Deniz KKTC Minikler Bölge Birincilikleri: Mağusa Bölgesi:
1.Boray Kesen
2.Ali Karakuş
3.Ali Doğan Nay

Girne Bölgesi:
1.Ali Genç
2.Derin Berk Barutcuzade
3.Adil Ergüler

Lefkoşa Bölgesi:
1.Kemal Yıldırım
2.Tuğberk Bardak
3.Ahmet Paşa

Güzelyurt Bölgesi:
1.Bartu Bahar
2.Ahmet Kader Sakallı
3.Meryem Kılıçoğlu

2016 M. Kemal Deniz KKTC Minikler Finali:
1. Ali Karakuş
2. İlker Sabancı
3. Kemal Yıldırım

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