M. Kemal Deniz Satranç Ödülleri Verildi
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzen 2016 M. Kemal Deniz satranç turnuvalarının ödülleri geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen törenle verildi.
Lefkoşa Deniz Plaza’da düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara ödüllerini Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Halil Göymen birlikte verdiler.
2016 M. Kemal Deniz satranç turnuvalarında kategorilerine göre başarılı olup ödül alan sporcular şöyle belirlendi.
2016 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası:
1.Hüseyin Can Ağdelen
2.Çağın Kansal
3.Cengiz Hasman
4.Yamaç Samani
5.Hüseyin Sertbay
6.Erdoğan Barışsever
7.Yücel Ünsaç
8.Evrim Kansal
9.Doğukan Küçük
10.Ekin Arca
2016 M. Kemal Deniz KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası:
1.Nilhan Yıldıran
2.Ayşen Sağlamer
3.Merve Altuner
4.Nezafet Nay
2016 Dördüncü M. Kemal Deniz Şildi:
1.Hüseyin Sertbay
2.Hüseyin Can Ağdelen
3.Cengiz Hasman
2016 M. Kemal Deniz KKTC Minikler Bölge Birincilikleri: Mağusa Bölgesi:
1.Boray Kesen
2.Ali Karakuş
3.Ali Doğan Nay
Girne Bölgesi:
1.Ali Genç
2.Derin Berk Barutcuzade
3.Adil Ergüler
Lefkoşa Bölgesi:
1.Kemal Yıldırım
2.Tuğberk Bardak
3.Ahmet Paşa
Güzelyurt Bölgesi:
1.Bartu Bahar
2.Ahmet Kader Sakallı
3.Meryem Kılıçoğlu
2016 M. Kemal Deniz KKTC Minikler Finali:
1. Ali Karakuş
2. İlker Sabancı
3. Kemal Yıldırım