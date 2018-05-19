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LTB’den Gençlik ve Spor Şöleni!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü’nün her yıl organize ettiği Gençlik ve Spor Şöleni bugün yapıldı.

LTB’den Gençlik ve Spor Şöleni!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü’nün her yıl organize ettiği Gençlik ve Spor Şöleni bugün yapıldı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 22:47
LTB’den Gençlik ve Spor Şöleni!

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü’nün her yıl organize ettiği Gençlik ve Spor Şöleni bugün yapıldı.

Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan şölende Jimnastik Federasyonu, Kick-Boks Federasyonu ile Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Çocuk Fitness ekibi gösteri sundu.

LTB Gençlik ve Spor Şöleni’nin açılışında konuşan LTB Asbaşkanı, Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç her yıl LTB Spor Kulübü olarak yıldızlar ve gençler kategorilerinde Gençlik ve Spor Şöleni düzenlediklerini belirtti.

Aktunç, etkinliğe bu yıl Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Lefkoşa Santranç Derneği, KKTC Jimnastik Federasyonu, KKTC Kick Boks Feserasyonu, KKTC Masa Tenisi Federasyonu ile KKTC Bisiklet Federasyonu’nun da katkı koyduğunu söyledi. 

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LTB Spor Kulübü olarak spora katkı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aktunç, etkinliğine katkı koyan herkese teşekkür etti. Şölen kapsamında ayrıca bisiklet yarışı ile masa tenisi turnuvası da gerçekleştirildi.




 
 

Son Güncelleme: 20.05.2018 01:55
Anahtar Kelimeler:
LtbSporŞöleni
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