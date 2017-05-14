LTB Gençlik ve Sor Etkinlikleri Taekwondo Karate Kırış Musabakaları Sonuçları

LTB (Lefkoşa Türk Belediyesi ) 3. Spor ve Gençlik söleni Taekwondo Karate Budo Kırış Musabakaları 12 Mayıs 2017 Cuma akşamı Saat 17.00 de Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen,ile LTB Yücel Hatay verdiler Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu ,Pınar Akarpınar,Sevtap Keskin ,Dimitri Gordaev ile Federasyon,Bölge hakemleri yönettilerBAYANLAR Sudo/Çirigi EL KIRIŞI1.Kategori:1.Dora Acaralp2.Tanem Eker3.Nazım Efe Hamurcu2.Kategori:1.Sıla Özdemir2.Havva CananCansever3.Ceren Yılmaz3.Kategori:1.Açelya Ergin2.Elif Nur Karadağ3.Sude Umaç4.Kategori:1.Ayşe Dişçeken2.Şerife Patlar3.Elif Bülbül5.Kategori:1.Yaren Yuvka2.Hayat Keskin3.Doğa Ateş6.Kategori:1.Ana Tüysüz2.Betül Peyravi3.Betül Ceylan7.Kategori:1.Gülistan Hamrayeva2.İrina Acar3.Elena Pakhomova8.Kategori:1.Dilfuza Babayeva2.Maryam Golabgir3.Tuba ŞenerERKEKLER Sudo/Çirigi EL KIRIŞI1.Kategori:1.Oğulcan Doğan2.Hüray Beyazsaçlı3.Efe Furkan Cansever2.Kategori:1.Ömer Özdemir2.Alp Emre Acar3.Mert Kaya3.Kategori:1.Nikita Gordeev2.Yunus Emre Tomak3.Ahmet Dişçeken4.Kategori:1.Baran Yıldız2.Hakan Gök3.Ufuk Gül5.Kategori:1.Denktaş Karamahmutoğlu2.Hüseyin Erçelik3.Danial Heidari6.Kategori:1.Yasin Tomak2.Rayan Golabgir3.Mahmut Colayır7.Kategori: 1.Atakan Ergin 2.Mehmet Çil 3.Zeynel YıldırımBAYANLAR Yopçagi/Tolyoçagi AYAK KIRIŞI1.Kategori:1.Dora Acaralp2.Tanem Eker3.Nazım Efe Hamurcu2.Kategori:1.Sıla Özdemir2.Havva Canan Cansever3.Ceren Yılmaz3.Kategori:1.Açelya Ergin2. Sude Umaç3. Elif Nur Karadağ4.Kategori:1. Şerife Patlar2. Ayşe Dişçeken3.Elif Bülbül5.Kategori:1. Hayat Keskin2. Doğa Ateş3. Yaren Yuvka6.Kategori:1.Ana Tüysüz2.Betül Peyravi3.Betül Ceylan7.Kategori:1.Gülistan Hamrayeva2.İrina Acar3.Elena Pakhomova8.Kategori:1. Maryam Golabgir2. Dilfuza Babayeva3.Tuba ŞenerERKEKLER Yopçagi/Tolyoçagi AYAK KIRIŞI1.Kategori:1.Oğulcan Doğan2.Hüray Beyazsaçlı3.Efe Furkan Cansever2.Kategori:1. Alp Emre Acar2. Ömer Özdemir3.Mert Kaya3.Kategori:1.Nikita Gordeev2.Yunus Emre Tomak3.Ahmet Dişçeken4.Kategori:1.Baran Yıldız2.Hakan Gök3.Ufuk Gül5.Kategori:1.Denktaş Karamahmutoğlu2.Hüseyin Erçelik3.Danial Heidari6.Kategori:1.Yasin Tomak2.Rayan Golabgir3.Mahmut Colayır7.Kategori:1.Atakan Ergin2.Mehmet Çil3.Zeynel Yıldırım

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