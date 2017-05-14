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14 Mayıs 2017 Pazar 10:56

LTB Gençlik ve Sor Etkinlikleri Taekwondo Karate Kırış Musabakaları Sonuçları

LTB Gençlik ve Sor Etkinlikleri Taekwondo Karate Kırış Musabakaları Sonuçları
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LTB (Lefkoşa Türk Belediyesi ) 3. Spor ve Gençlik söleni Taekwondo Karate Budo Kırış Musabakaları 12 Mayıs 2017 Cuma akşamı Saat 17.00 de Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen,ile LTB Yücel Hatay verdiler Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu ,Pınar Akarpınar,Sevtap Keskin ,Dimitri Gordaev ile Federasyon,Bölge hakemleri yönettiler

BAYANLAR Sudo/Çirigi EL KIRIŞI

1.Kategori:
1.Dora Acaralp
2.Tanem Eker
3.Nazım Efe Hamurcu

2.Kategori:
1.Sıla Özdemir
2.Havva CananCansever
3.Ceren Yılmaz

3.Kategori:
1.Açelya Ergin
2.Elif Nur Karadağ
3.Sude Umaç

4.Kategori:
1.Ayşe Dişçeken
2.Şerife Patlar
3.Elif Bülbül

5.Kategori:
1.Yaren Yuvka
2.Hayat Keskin
3.Doğa Ateş

6.Kategori:
1.Ana Tüysüz
2.Betül Peyravi
3.Betül Ceylan

7.Kategori:
1.Gülistan Hamrayeva
2.İrina Acar
3.Elena Pakhomova

8.Kategori:
1.Dilfuza Babayeva
2.Maryam Golabgir
3.Tuba Şener

ERKEKLER Sudo/Çirigi EL KIRIŞI

1.Kategori:
1.Oğulcan Doğan
2.Hüray Beyazsaçlı
3.Efe Furkan Cansever

2.Kategori:
1.Ömer Özdemir
2.Alp Emre Acar
3.Mert Kaya

3.Kategori:
1.Nikita Gordeev
2.Yunus Emre Tomak
3.Ahmet Dişçeken

4.Kategori:
1.Baran Yıldız
2.Hakan Gök
3.Ufuk Gül

5.Kategori:
1.Denktaş Karamahmutoğlu
2.Hüseyin Erçelik
3.Danial Heidari

6.Kategori:
1.Yasin Tomak
2.Rayan Golabgir
3.Mahmut Colayır

7.Kategori: 1.Atakan Ergin 2.Mehmet Çil 3.Zeynel Yıldırım

BAYANLAR Yopçagi/Tolyoçagi AYAK KIRIŞI

1.Kategori:
1.Dora Acaralp
2.Tanem Eker
3.Nazım Efe Hamurcu

2.Kategori:
1.Sıla Özdemir
2.Havva Canan Cansever
3.Ceren Yılmaz

3.Kategori:
1.Açelya Ergin
2. Sude Umaç
3. Elif Nur Karadağ

4.Kategori:
1. Şerife Patlar
2. Ayşe Dişçeken
3.Elif Bülbül

5.Kategori:
1. Hayat Keskin
2. Doğa Ateş
3. Yaren Yuvka

6.Kategori:
1.Ana Tüysüz
2.Betül Peyravi
3.Betül Ceylan

7.Kategori:
1.Gülistan Hamrayeva
2.İrina Acar
3.Elena Pakhomova

8.Kategori:
1. Maryam Golabgir
2. Dilfuza Babayeva
3.Tuba Şener

ERKEKLER Yopçagi/Tolyoçagi AYAK KIRIŞI

1.Kategori:
1.Oğulcan Doğan
2.Hüray Beyazsaçlı
3.Efe Furkan Cansever

2.Kategori:
1. Alp Emre Acar
2. Ömer Özdemir
3.Mert Kaya

3.Kategori:
1.Nikita Gordeev
2.Yunus Emre Tomak
3.Ahmet Dişçeken

4.Kategori:
1.Baran Yıldız
2.Hakan Gök
3.Ufuk Gül

5.Kategori:
1.Denktaş Karamahmutoğlu
2.Hüseyin Erçelik
3.Danial Heidari

6.Kategori:
1.Yasin Tomak
2.Rayan Golabgir
3.Mahmut Colayır

7.Kategori:
1.Atakan Ergin
2.Mehmet Çil
3.Zeynel Yıldırım 


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