LTB Gençlik ve Sor Etkinlikleri Taekwondo Karate Kırış Musabakaları Sonuçları
BAYANLAR Sudo/Çirigi EL KIRIŞI
1.Kategori:
1.Dora Acaralp
2.Tanem Eker
3.Nazım Efe Hamurcu
2.Kategori:
1.Sıla Özdemir
2.Havva CananCansever
3.Ceren Yılmaz
3.Kategori:
1.Açelya Ergin
2.Elif Nur Karadağ
3.Sude Umaç
4.Kategori:
1.Ayşe Dişçeken
2.Şerife Patlar
3.Elif Bülbül
5.Kategori:
1.Yaren Yuvka
2.Hayat Keskin
3.Doğa Ateş
6.Kategori:
1.Ana Tüysüz
2.Betül Peyravi
3.Betül Ceylan
7.Kategori:
1.Gülistan Hamrayeva
2.İrina Acar
3.Elena Pakhomova
8.Kategori:
1.Dilfuza Babayeva
2.Maryam Golabgir
3.Tuba Şener
ERKEKLER Sudo/Çirigi EL KIRIŞI
1.Kategori:
1.Oğulcan Doğan
2.Hüray Beyazsaçlı
3.Efe Furkan Cansever
2.Kategori:
1.Ömer Özdemir
2.Alp Emre Acar
3.Mert Kaya
3.Kategori:
1.Nikita Gordeev
2.Yunus Emre Tomak
3.Ahmet Dişçeken
4.Kategori:
1.Baran Yıldız
2.Hakan Gök
3.Ufuk Gül
5.Kategori:
1.Denktaş Karamahmutoğlu
2.Hüseyin Erçelik
3.Danial Heidari
6.Kategori:
1.Yasin Tomak
2.Rayan Golabgir
3.Mahmut Colayır
7.Kategori: 1.Atakan Ergin 2.Mehmet Çil 3.Zeynel Yıldırım
BAYANLAR Yopçagi/Tolyoçagi AYAK KIRIŞI
1.Kategori:
1.Dora Acaralp
2.Tanem Eker
3.Nazım Efe Hamurcu
2.Kategori:
1.Sıla Özdemir
2.Havva Canan Cansever
3.Ceren Yılmaz
3.Kategori:
1.Açelya Ergin
2. Sude Umaç
3. Elif Nur Karadağ
4.Kategori:
1. Şerife Patlar
2. Ayşe Dişçeken
3.Elif Bülbül
5.Kategori:
1. Hayat Keskin
2. Doğa Ateş
3. Yaren Yuvka
6.Kategori:
1.Ana Tüysüz
2.Betül Peyravi
3.Betül Ceylan
7.Kategori:
1.Gülistan Hamrayeva
2.İrina Acar
3.Elena Pakhomova
8.Kategori:
1. Maryam Golabgir
2. Dilfuza Babayeva
3.Tuba Şener
ERKEKLER Yopçagi/Tolyoçagi AYAK KIRIŞI
1.Kategori:
1.Oğulcan Doğan
2.Hüray Beyazsaçlı
3.Efe Furkan Cansever
2.Kategori:
1. Alp Emre Acar
2. Ömer Özdemir
3.Mert Kaya
3.Kategori:
1.Nikita Gordeev
2.Yunus Emre Tomak
3.Ahmet Dişçeken
4.Kategori:
1.Baran Yıldız
2.Hakan Gök
3.Ufuk Gül
5.Kategori:
1.Denktaş Karamahmutoğlu
2.Hüseyin Erçelik
3.Danial Heidari
6.Kategori:
1.Yasin Tomak
2.Rayan Golabgir
3.Mahmut Colayır
7.Kategori:
1.Atakan Ergin
2.Mehmet Çil
3.Zeynel Yıldırım