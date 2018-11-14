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Londra Futbol Federasyonu’ndan Erhürman’a ziyaret

Londra Futbol Federasyonu’ndan Erhürman’a ziyaret

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:07
Londra Futbol Federasyonu’ndan Erhürman’a ziyaret

Başbakan Tufan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu kafilesini kabul etti.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, kafiledekileri tek tek tanıtarak federasyondaki görevlerini açıkladı ve hükümetle BRT’nin kendilerine bu yıl büyük kapılar açtığını vurguladı.

Tek sıkıntı maçların geç yayınlanması

Yıllardır faaliyette olmayan genç takımların 10 takım halinde yeniden aktif hale geldiğini, hatta bu yıl bir de bayan takımı kurduklarını anlatan Sarı, “Tek sıkıntımız (BRT’nin federasyonun maçlarıyla ilgili yayını) yayın saatinin geç olması, çocuklar izleyemiyor, biraz erkene alınırsa herkes çok memnun olacak” dedi.

Sarı, tüm hükümetlerin kendilerine destek olduğunu ancak şimdiki hükümetin yapılmasına katkı koyduğu programın kendilerine büyük bir imkan sağladığını ifade etti.

Federasyonun işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Sarı, bu işbirliğinin öngörülen olumlu yansımalarına örnekler verdi.

Erhürman “elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümet programında yer alan bu unsurun iş ola konulmadığını vurgulayarak, “Bu hükümet göreve gelirken, dışa açılan kısıtlı pencerelerimizin ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ne kadar önemli bir avantaj olduğunu değerlendirdi” dedi.

“Bu sadece ekonomik, tanınmak anlamında değil nerde yasarsa yaşasın bizim insanımız olmalarından” diye konuşan Erhürman, vatandaşların biri birinden uzak, habersiz olmasının kabul edilebilir olamayacağını söyledi.

Her şeye rağmen üzerimize düşeni yaptık

Hükümetin kurulmasından kısa süre sonra kendilerini zorlu bir ekonomik sürecin içinde bulduklarını hatırlatan Erhürman, “Herşeye rağmen, BRT gibi yapabileceğimiz alanlarda üzerimize düşeni yaptık” dedi.

Erhürman, bundan sonra da bu alanlarda yapılabilecek projelere eğilmek gerektiğini bu tür adımların tüm Kıbrıslı Türkler için önemli olduğunu belirterek “Dünya artık eskisi kadar büyük değil tüm Kıbrıslı Türkler bir aile, yapılabilecek çok şey olduğuna inanıyorum” dedi.

Görüşmenin sonunda Başbakan’a forma hediye edildi. Başbakan da federasyon yetkililerine anı armağanları sundu.

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