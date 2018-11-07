Liselerde futsal heyecanı başladı

2018-19 eğitim yılı Liseli Gençler Futsal Şampiyonası geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmalarla başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen 2018 – 2019 eğitim yılı Liseli Gençler Futsal Şampiyonası dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Lala Mustafa Paşa Spor Salonu, Ertuğrul Apakan Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu’nda dün ve bugün olmak üzere toplam 15 karşılaşma oynandı. Gollü geçen karşılaşmalarda genç kızlarda Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ni 9-0 mağlup ederek ilk günün en farklı sonucunu elde etti. İkinci gün karşılaşmalarında geçtiğimiz yılın genç erkek şampiyonu Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi’ne 4-0 mağlup oldu.

Dün Oynanan Karşılaşmalarda Alınan Sonuçlar:

Genç Kız Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Hala Sultan İ.Koleji (0-3)

Atatürk Meslek Lisesi-20 Temmuz Fen Lisesi (2-2) P (2-5)

Genç Erkek Atatürk Meslek Lisesi-Haydarpaşa Ticaret Lisesi (4-0)

20 Temmuz Fen Lisesi-Yakın Doğu Koleji (0-8)

Lefkoşa Türk Lisesi-Levent Kolej (7-1)

Haspolat Meslek Lisesi-Türk Maarif Koleji (1-8)