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28 Ocak 2017 Cumartesi 08:52

Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok

Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok
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 Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok

Türk Ocağı Leymosun 2-Dogan Türk Birliği 2

Necmi Belge

K-Pet Süper Liginin ikinci devresinin ilk maçında Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadında karşı karşıya gelen ve bir Limasol derbisi olan Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği karşılaşmasında takımlar 2-2 berabere kaldı.
Puanların paylaşıldığı maçta Türk Ocağı 8.dakikada Bilal'in golü 1-0 öne geçti.

Doğan Türk Birliği bu göle 25.dakikada Salih Güvensoy'un golü ile yanıt verdi. 1-1
İlk devrenin böyle sona ermesi beklenirken, golcü Ertaç 34.dakikada attığı gole ilk yarının sonucunu ilan etti.

Türk Ocağı 2-Dogan Türk Birliği 1
Karşılaşmanın ikinci yarısı yağmurdan etkilen ve ağırlaşan zeminde oynandı.

Son dakikaları sarı-lacivertlilerin baskısı altında geçen  Karşılaşmanın 90+4 dakikasında gelişen atakta Doğan Türk Birliği'nin yeni transferi Joel Amari attığı golle macin sonucunu belirledi. Türk Ocağı Leymosun 2-Dogan Türk Birliği 2.
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