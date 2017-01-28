 Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok

Türk Ocağı Leymosun 2-Dogan Türk Birliği 2
Necmi Belge
K-Pet Süper Liginin ikinci devresinin ilk maçında Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadında karşı karşıya gelen ve bir Limasol derbisi olan Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği karşılaşmasında takımlar 2-2 berabere kaldı.
Puanların paylaşıldığı maçta Türk Ocağı 8.dakikada Bilal'in golü 1-0 öne geçti.
Doğan Türk Birliği bu göle 25.dakikada Salih Güvensoy'un golü ile yanıt verdi. 1-1
İlk devrenin böyle sona ermesi beklenirken, golcü Ertaç 34.dakikada attığı gole ilk yarının sonucunu ilan etti.
Türk Ocağı 2-Dogan Türk Birliği 1
Karşılaşmanın ikinci yarısı yağmurdan etkilen ve ağırlaşan zeminde oynandı.
Son dakikaları sarı-lacivertlilerin baskısı altında geçen Karşılaşmanın 90+4 dakikasında gelişen atakta Doğan Türk Birliği'nin yeni transferi Joel Amari attığı golle macin sonucunu belirledi. Türk Ocağı Leymosun 2-Dogan Türk Birliği 2.