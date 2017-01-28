 Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok

İlk devrenin böyle sona ermesi beklenirken, golcü Ertaç 34.dakikada attığı gole ilk yarının sonucunu ilan etti.

Doğan Türk Birliği bu göle 25.dakikada Salih Güvensoy'un golü ile yanıt verdi. 1-1

K-Pet Süper Liginin ikinci devresinin ilk maçında Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadında karşı karşıya gelen ve bir Limasol derbisi olan Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği karşılaşmasında takımlar 2-2 berabere kaldı.