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13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:31

Lefkoşa’da Spor Coşkusu

Lefkoşa'da Spor Coşkusu
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Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Şöleni, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen anlamlı etkinliklerle start aldı.

3.Gençlik ve Spor Şöleni, bugün ve yarın gerçekleştirilecek sportif müsabakaların ardından sona erecek.



Aktunç: Sporun güzellikleri yaşanacak

Şölenin açılışında sporculara hitaben konuşan LTB Asbaşkanı ve aynı zamanda LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç, sporun güzelliklerinin yaşanacağı bir organizasyon olacağına inandığını belirterek, yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.



Hava atışı Çıraklı’dan

Bazı federasyonlarla işbirliği halinde düzenlenen şölen kapsamında Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı tekerlekli basketbol takımı ile yapılan empati maçı ilgi gördü. Hava atışını LTB Spor Kulübü Yöneticisi de olan LTB Meclis Üyesi Bülent Çıraklı gerçekleştirdi.



ALGIM sporcuları alkışlandı

Empati maçının ardından bir başka anlamlı müsabaka gerçekleştirildi.
ALGIM Özel eğitim Merkezi’ne bağlı öğrenciler ile Levent Koleji sporcuları güzel bir basketbol mücadelesi verdi. Özel gereksinimli bireylerin performansları ve attıkları basketler seyircilerden alkış aldı.



Miniklerin gösterisi beğenildi

Şölen kapsamında Jimnastik Federasyonu’na bağlı minik cimnastikçilerin gösterileri de büyük alkış aldı. Müzik eşliğinde birbirinden zor hareketleri sergileyen çocuklar, eğitmenlerini de gururlandırdı.  



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Lefkoşa’da Spor Coşkusu
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