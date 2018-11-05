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Lefkoşa’da beraberlik çıktı

Lefkoşa’da beraberlik çıktı

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:13
Lefkoşa’da beraberlik çıktı

K-Pet Süper Ligi’nde Gençlik Gücü konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu ile uzatmada bulduğu penaltı golüyle 2-2 berabere tamamladı.

21. dakikada gelişen G.Gücü atağında Ali pası ile buluşan Debola’nın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. Kornerden sonuç alınamadı.

56. dakikada Baf Ülkü Yurdu öne geçti. Bu dakikaya kadar hiç etkili olamayan Baf Ülkü Yurdu ceza alnının sol tarafında bir serbest vuruş kazandı. Ahmet’in kale önüne gönderdiği topa kalecinin de geç çıkmasını iyi değerlendiren Joseph kafa ile topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

63. dakikada fark 2’ye çıktı. Baf Ülkü Yurdu bu kez sağ tarafta bir serbest vuruş kazandı. Berk’in ortasında Joseph bir kez daha kafa ile topu ağlara yollayarak takımını 2-0 öne geçirmiş oldu.

88. dakikada rakibinin de geriye çekilmesi ile baskısını artıran G.Gücü’nden Boateng Debola ile girdiği verkaçta ceza alanı içinden çok sert vurdu kaleciye de çarpan top ağlara gidince skor da 1-2 oldu.

905. dakikada skora denge geldi. Gelişen G.Gücü atağında Debola ceza alanı içinde rakip futbolcu Ali ve kaleci Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Özgür takımına beraberliği getiren golü attı ve maç da 2-2 sona erdi.

A-2 gençler maçını Baf Ülkü Yurdu gençleri 1-0 kazandı.

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