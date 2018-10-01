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Lefkoşa veteranları çiftlerde beşinci

Lefkoşa veteranları çiftlerde beşinci

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:34
Lefkoşa veteranları çiftlerde beşinci

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu(ITTF)'nun yıllık faaliyet Programında bulunan ve Antalya’da yapılan “24.Antalya Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvası”nda 60 + çiftler mücadelesinde Lefkoşa veteran çiftleri beşinci oldu.

Antalya'da dün sona eren 31 ülkeden 350 veteran masa teniscinin katılımı ile adeta bir Mini Dünya Şampiyonasını andıran Uluslararası Masa tenisi Federasyonunun Yıllık Faaliyetleri içinde yer alan turnuvada Fadıl Olguner ve Osman Boranhan’dan oluşan çift erkeklerimiz çiftlerde turnuva beşincisi oldular.

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