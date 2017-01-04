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04 Ocak 2017 Çarşamba 06:48

Lefkoşa Spor Birliği zirveyi bırakmıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresi önceki akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Lefkoşa Spor Birliği zirveyi bırakmıyor
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Lefkoşa Spor Birliği zirveyi bırakmıyor

Yedi takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devreyi Yenicami lider, Lefkoşa Spor Birliği ikinci sırada tamamladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresi önceki akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde ilk devreyi Yenicami, 18 puanla zirvede kapattı. Yenicami, altıncı hafta maçlarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 10-6’lık skorla geçti. Ligin iddialı takımlarından Lefkoşa Spor Birliği, ilk devrenin son maçında Düzova’yı 10-6 yenerek puanını 13’e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Lefkoşa Spor Birliği-Düzova: 10-6

Yenicami-UKÜ: 10-6

Hisarköy K.S.Dern.- Mesarya Darts Birliği: 3-13

Beyarmudu Belediyesi (bay)

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