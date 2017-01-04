Lefkoşa Spor Birliği zirveyi bırakmıyor

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Yedi takımın mücadele verdiği ligde ilk devreyi Yenicami, 18 puanla zirvede kapattı. Yenicami, altıncı hafta maçlarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 10-6’lık skorla geçti. Ligin iddialı takımlarından Lefkoşa Spor Birliği, ilk devrenin son maçında Düzova’yı 10-6 yenerek puanını 13’e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.