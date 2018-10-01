Lefke’den çıkış yok

K-Pet Süper Lig’in 2. Haftasında Lefke konuk ettiği K.Kaymaklıyı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

9.Dk: K.Kaymaklı öne geçti. Bu dakikada Şevket’in sağ kanattan araya gönderdiği etkili topla buluşan Bello kaleci Mehmet’in önde olduğunu gördü ve topu Mehmet’in üzerinden aşırarak ağlara gönderdi. 0-1

14.Dk: Lefke beraberliği sağladı. Kazanalın serbest vuruşta yaklaşık 22 metreden kaleyi cepheden noktadan Yılmaz topa harika vurdu. Sağ üst köşeden top ağlarla kucaklaştı. 1-1

28.Dk: Lefke eşitliği bozdu. Sağ kanattan yapılan ortaya Allen rövaşata vurdu, vuruş istenilen gibi değildi ancak topu önünde bulan Semih yakın mesafeden ağları buldu. 2-1

54. Dk: Lefke farkı ikiye çıkardı. Atılan ara pasında topla buluşan Yılmaz ceza sahası içinden yerden vuruşla topu filelere yolladı. 3-1

80.Dk: Candy’nin kullandığı korner vuruşunda uygun durumda Batanite düzgün kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu. 4-1

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Lefke konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 4-1 yenerek ikinci haftada galibiyetle tanıştı.