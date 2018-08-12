Lefke’de Mulla-Çağla zirvede
2018 Lefke Şenlikleri kapsamında düzenlenen Lefke Ralli Sprint i yoğun izleyici kitlesiyle Lefke Baraj Bölgesinde 11 Ağustos Cumartesi günü 17:00 da verilen start ile gerçekleşti.
17 ekibin kayıt yaptıdığı ve 13 ekibin start aldığı yarışta ekipler zorlu baraj etabını 3 kez geçtiler.Lefke nin dağ havası eşliğinde gerçelşen yarışta Ralli kariyerinde ilk kez birincilik alan Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi harika bir derece ile birinciliğe ulaştılar.
İkinciliği Oğlu ile yarışa katılan Fikri Macila – Hasan Macila olurken , Üçüncülük Edim Macila – Eser Harper’in oldu.Göksel Macila-Buğra Tabak yarışı 0.1 saniye farkla dördüncü olarak tamamladılar.
Lefke Ralli Sprintinde Sınıf T1 de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı , T2 de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ,Sınıf 4 de İbrahim Yolcu Argün, Sınıf R da Edim Macila – Eser Harper , Sınıf N de Halil Mulla-Mehmet Çağla,Sınıf 1 de Fikri Macila-Hasan Macila oldular.Sınıf ödüllerini ve genel klasman ödüllerini Lefke Beledİye Başkanı Aziz Kaya verdi.
Dereceler ise şöyle oluştu.
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
DENEME
|
FIRST RUN
|
SECOND RUN
|
BEST TIME
|
SINIF
|
1
|
3
|
Halil Mulla
|
Mehmet Çağla
|
Mitsubishi Lanver Evo IX
|
03:36,786
|
03:33,597
|
03:30,898
|
03:30,898
|
N
|
2
|
1
|
Fikri Macila
|
Hasan Macila Jr.
|
Mitsubishi Lancer Evo VII
|
03:53,149
|
03:44,787
|
03:36,821
|
03:36,821
|
1
|
3
|
11
|
Edim Macila
|
Eser Harper
|
Can-am Maverick X3 Turbo
|
03:45,361
|
03:41,387
|
03:39,415
|
03:39,415
|
R
|
4
|
10
|
Göksel Macila
|
Buğra Tabak
|
Can-am Maverick X3 Turbo
|
03:49,486
|
03:47,001
|
03:39,529
|
03:39,529
|
R
|
5
|
17
|
İbrahim Yücebaş
|
Crosskart
|
DNS
|
DNS
|
03:48,257
|
03:48,257
|
R
|
6
|
8
|
Mehmetali Yavaşoğlu
|
Turgut Albayrak
|
Mitsubishi Lancer Evo VIII
|
04:09,348
|
03:57,402
|
03:48,779
|
03:48,779
|
1
|
7
|
7
|
Asaf Akçın
|
Vural Vurur
|
Mitsubishi Lancer Evo VIII
|
04:12,651
|
03:57,581
|
03:51,492
|
03:51,492
|
N
|
8
|
5
|
İbrahim Yolcu Argün
|
Suzuki Swift
|
04:19,142
|
04:04,355
|
03:57,317
|
03:57,317
|
4
|
9
|
6
|
Hasan Yücebaş
|
Crosskart
|
04:04,116
|
DNS
|
04:06,193
|
04:06,193
|
R
|
10
|
12
|
Serhat Karaoğlan
|
İsmail Karataç
|
TomCat
|
04:20,895
|
04:18,938
|
04:09,274
|
04:09,274
|
T2
|
11
|
9
|
Hüseyin Yarkıner
|
Seyhun Bıkmaz
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
04:25,963
|
04:11,690
|
04:12,151
|
04:11,690
|
1
|
12
|
14
|
Ahmet Esendağlı
|
Veli Esendağlı
|
Suzuki Vitara
|
04:17,799
|
04:17,334
|
DNF
|
04:17,334
|
T1
|
13
|
16
|
Bereket Bereketligil
|
Ahmet Alasya
|
Mitsubishi Pajero
|
04:25,791
|
04:24,579
|
04:20,715
|
04:20,715
|
T2
|
14
|
15
|
Ozan Birşen
|
Serkan Bolkaner
|
Suzuki Vitara
|
05:17,521
|
04:57,648
|
04:48,395
|
04:48,395
|
T1