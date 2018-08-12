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Lefke’de Mulla-Çağla zirvede

Lefke’de Mulla-Çağla zirvede

12 Ağustos 2018 Pazar 11:29
Lefke’de Mulla-Çağla zirvede

Lefke’de Mulla-Çağla zirvede

2018 Lefke Şenlikleri kapsamında düzenlenen Lefke Ralli Sprint i yoğun izleyici kitlesiyle Lefke Baraj Bölgesinde 11 Ağustos Cumartesi günü 17:00 da verilen start ile gerçekleşti.

17 ekibin kayıt yaptıdığı ve 13 ekibin start aldığı yarışta ekipler zorlu baraj etabını 3 kez geçtiler.Lefke nin dağ havası eşliğinde gerçelşen yarışta Ralli kariyerinde ilk kez birincilik alan Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi harika bir derece ile birinciliğe ulaştılar.

İkinciliği Oğlu ile yarışa katılan Fikri Macila – Hasan Macila olurken , Üçüncülük Edim Macila – Eser Harper’in oldu.Göksel Macila-Buğra Tabak yarışı 0.1 saniye farkla dördüncü olarak tamamladılar.

Lefke Ralli Sprintinde Sınıf T1 de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı , T2 de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ,Sınıf 4 de İbrahim Yolcu Argün, Sınıf R da Edim Macila – Eser Harper , Sınıf N de Halil Mulla-Mehmet Çağla,Sınıf 1 de Fikri Macila-Hasan Macila oldular.Sınıf ödüllerini ve genel klasman ödüllerini Lefke Beledİye Başkanı Aziz Kaya verdi.

Dereceler ise şöyle oluştu.

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

DENEME

FIRST RUN

SECOND RUN

BEST TIME

SINIF

1

3

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lanver Evo IX

03:36,786

03:33,597

03:30,898

03:30,898

N

2

1

Fikri Macila

Hasan Macila Jr.

Mitsubishi Lancer Evo VII

03:53,149

03:44,787

03:36,821

03:36,821

1

3

11

Edim Macila

Eser Harper

Can-am Maverick X3 Turbo

03:45,361

03:41,387

03:39,415

03:39,415

R

4

10

Göksel Macila

Buğra Tabak

Can-am Maverick X3 Turbo

03:49,486

03:47,001

03:39,529

03:39,529

R

5

17

İbrahim Yücebaş

Crosskart

DNS

DNS

03:48,257

03:48,257

R

6

8

Mehmetali Yavaşoğlu

Turgut Albayrak

Mitsubishi Lancer Evo VIII

04:09,348

03:57,402

03:48,779

03:48,779

1

7

7

Asaf Akçın

Vural Vurur

Mitsubishi Lancer Evo VIII

04:12,651

03:57,581

03:51,492

03:51,492

N

8

5

İbrahim Yolcu Argün

Suzuki Swift

04:19,142

04:04,355

03:57,317

03:57,317

4

9

6

Hasan Yücebaş

Crosskart

04:04,116

DNS

04:06,193

04:06,193

R

10

12

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

TomCat

04:20,895

04:18,938

04:09,274

04:09,274

T2

11

9

Hüseyin Yarkıner

Seyhun Bıkmaz

Mitsubishi Lancer Evo VI

04:25,963

04:11,690

04:12,151

04:11,690

1

12

14

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

04:17,799

04:17,334

DNF

04:17,334

T1

13

16

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero

04:25,791

04:24,579

04:20,715

04:20,715

T2

14

15

Ozan Birşen

Serkan Bolkaner

Suzuki Vitara

05:17,521

04:57,648

04:48,395

04:48,395

T1

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