Lefke’de Mulla-Çağla zirvede

2018 Lefke Şenlikleri kapsamında düzenlenen Lefke Ralli Sprint i yoğun izleyici kitlesiyle Lefke Baraj Bölgesinde 11 Ağustos Cumartesi günü 17:00 da verilen start ile gerçekleşti.

17 ekibin kayıt yaptıdığı ve 13 ekibin start aldığı yarışta ekipler zorlu baraj etabını 3 kez geçtiler.Lefke nin dağ havası eşliğinde gerçelşen yarışta Ralli kariyerinde ilk kez birincilik alan Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi harika bir derece ile birinciliğe ulaştılar.

İkinciliği Oğlu ile yarışa katılan Fikri Macila – Hasan Macila olurken , Üçüncülük Edim Macila – Eser Harper’in oldu.Göksel Macila-Buğra Tabak yarışı 0.1 saniye farkla dördüncü olarak tamamladılar.

Lefke Ralli Sprintinde Sınıf T1 de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı , T2 de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ,Sınıf 4 de İbrahim Yolcu Argün, Sınıf R da Edim Macila – Eser Harper , Sınıf N de Halil Mulla-Mehmet Çağla,Sınıf 1 de Fikri Macila-Hasan Macila oldular.Sınıf ödüllerini ve genel klasman ödüllerini Lefke Beledİye Başkanı Aziz Kaya verdi.

Dereceler ise şöyle oluştu.