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Lefke’de hedef galibiyet

Lefke’de hedef galibiyet

05 Ekim 2018 Cuma 10:48
Lefke’de hedef galibiyet

Ligimizin en deneyimli ve başarılı teknik adamlarından İltaç Karayel, takımının geçen haftaki K.Kaymaklı karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıktığını ve erken yenilen gole rağmen oyun disiplininden kopmadan hızlı reaksiyon vererek net bir galibiyete uzandıklarını söyledi.

Takımının sahada 90 dakika boyunca diri kaldığını ve oynanan futboldan memnun olduğunu belirtti. Bu hafta moralli ve kaliteli bir rakibe karşı oynaycaklarını, takımın yıldız ismi Kasım’ın cezasının bittiğini, hafif sakatlığı bulunan Kaan’ın durumunun iyi olduğunu ve eksiksiz şekilde bu karşılaşmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Lefke’nin 18 kişilik kadrosunun uzun zaman sonra bu kadar kaliteli oyunculardan oluştuğunu, ilerleyen haftalarda bu durumun işlerine yarayacağını vurguladı. İstikrar sağlamak açısından kazanmanın önemini söyleyen deneyimli teknik direktör, ellerinden geleni yapıp haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

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