Lefke Cup 2018 yapılıyor

Lefke Belediyesi tarafından 10-17 Ağustos tarihleri arasından düzenlenecek olan Lefke Şenlikleri içerisinde yapılacak olan sportif faaliyetler arasında minkler futbol turnuvası da yer alıyor.

Lefke Şenlikleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan Lefke Cup 2018 minikler futbol turnuvası 13 Ağustos Pazartesi günü saat 18:00 de başlıyor. Lefke 16 Ağustos satdında gerçekleştirilecek olan Lefke Cup 2018 minikler futbol trunuvasında Lefke Futbol Akademisi, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, Yalova, Gönyeli, Değirmenlik, Dumlupınar, Dikmen minik takımlarından oluşan sekiz takım katılıyor.

Lefke Cup 2018 minikler futbol trunuvası iki grupta dörderli takımlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından gruplarında ilk iki sırayı alan takaımlar yarı finale yükselecek. Yarı final maçların galiplerinin finalde karşı karşıya gelecek turnuva düzenlenecek ödül töreninde katılan takımlara ödüller yetkililer tarafından verilerek tamamalanacak.