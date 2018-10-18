Lefke 16 Ağustos Stadı’na trafo takılıyor

Spor Dairesi Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu işbirliğiyle Lefke 16 Ağustos Stadı’na yeni trafo takılması için çalışmalar başladı.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nın ışıklandırılmasının ardından, sahada ışıklar için yeterli trafo bulunamadığı için bir süreden beridir sahada oynanan gece maçlarında jeneratör desteği alınıyordu. Spor Dairesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile yaptığı istişarelerin ardından sahaya yeni trafo sistemi takılması için çalışma başlattı. İlk etapta trafonun takılacağı yer için kazı çalışmaları yapılıp, trafonun monte edileceği direkler dikildi. Trafo için yer altı kablolarının döşendiği ve topraklamaların yapıldığı Lefke 16 Ağustos Stadı’na, kısa bir süre sonra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yeni trafo monte edilecek. Böylelikle Lefke 16 Ağustos Stadı’ndaki gece maçlarında ışıklandırma için jeneratöre ihtiyaç duyulmayacak.