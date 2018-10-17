banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98466
ALTIN
223.364
DOLAR
5.6770
STERLİN
7.4884
EURO
6.5651
Tır yol içerisine devrildi
TIR YOL İÇERİSİNE DEVRİLDİ
Rus turist tutuklu yargılanacak
RUS TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Panayi tutuklu yargılanacak
PANAYİ TUTUKLU YARGILANACAK
Turist olarak geldi başımıza kaldı
Turist olarak geldi başımıza kaldı
banner282

Kuzey Kıbrıs Turu’nda sorun

Kuzey Kıbrıs Turu’nda sorun

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
Kuzey Kıbrıs Turu’nda sorun

KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından üç yıldır gerçekleştirilen ve sadece ülke içinde değil yurt dışındaki takımlar ve sporcular tarafından da merakla beklenen Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun bu yıl yapılamasının tehlikeye girdiği öğrenildi.

Yönetimin süresi bitti

Bisiklet Federasyonu yönetiminin Eylül ayı sonunda görev süresinin dolması yeni yönetimin henüz göreve gelmemesi nedeniyle henüz 4. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun hazırlıkları başlamadı.

Geçen yılın ödeneği henüz alınamadı

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun gerçekleşmeme sebeplerinden en önemlisinin ise maddi sıkıntılar olduğu belirtildi. Elde edilen bilgilere göre gerek seçim yasakları gerekse bütçedeki sıkıntı nedeniyle Bisiklet Federasyonu yönetiminin geçtiğimiz yıl düzenlenen 3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na yapılması gereken katkıyı alamadığı ve henüz borçlarını kapatamadığı öğrenildi.

12 ülke katılmıştı

Geçtiğimiz yıl yapılan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet turunda, 12 ülkeden 17 takımın sporcusu yer almıştı. 3 gün ve 3 ayrı etaptan oluşan yarışlarda 380 kilometre koşulmuş ve Bayrak Televizyonundan da yarışın tüm etapları canlı olarak verilmişti.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan destek vermişti

Geçtiğimiz üç yıl yapılan 3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılarak organizasyonun büyüyerek devam etmesini temenni etmiş ve destek vermişlerdi.

Son Güncelleme: 17.10.2018 09:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakemlerden Yavuz’a mesaj “özür bekliyoruz”
Hakemlerden Yavuz’a mesaj “özür bekliyoruz”
Merit Sahaya indi
Merit Sahaya indi
Değirmencioğlu’na ziyaret
Değirmencioğlu’na ziyaret
Dr. Küçük Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı
Dr. Küçük Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı
Medipol Başakşehir'den Arda Turan kararı
Medipol Başakşehir'den Arda Turan kararı
Hakem odaları kışa hazır
Hakem odaları kışa hazır
Merit sahaya iniyor
Merit sahaya iniyor
Değirmencioğlu’nun konukları Kırgızistan’dan
Değirmencioğlu’nun konukları Kırgızistan’dan
Özbilen BTM’nin gözdesi oldu
Özbilen BTM’nin gözdesi oldu
Eğitim temalı satranç turnuvası
Eğitim temalı satranç turnuvası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim