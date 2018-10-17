Kuzey Kıbrıs Turu’nda sorun

KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından üç yıldır gerçekleştirilen ve sadece ülke içinde değil yurt dışındaki takımlar ve sporcular tarafından da merakla beklenen Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun bu yıl yapılamasının tehlikeye girdiği öğrenildi.

Yönetimin süresi bitti

Bisiklet Federasyonu yönetiminin Eylül ayı sonunda görev süresinin dolması yeni yönetimin henüz göreve gelmemesi nedeniyle henüz 4. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun hazırlıkları başlamadı.

Geçen yılın ödeneği henüz alınamadı

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun gerçekleşmeme sebeplerinden en önemlisinin ise maddi sıkıntılar olduğu belirtildi. Elde edilen bilgilere göre gerek seçim yasakları gerekse bütçedeki sıkıntı nedeniyle Bisiklet Federasyonu yönetiminin geçtiğimiz yıl düzenlenen 3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na yapılması gereken katkıyı alamadığı ve henüz borçlarını kapatamadığı öğrenildi.

12 ülke katılmıştı

Geçtiğimiz yıl yapılan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet turunda, 12 ülkeden 17 takımın sporcusu yer almıştı. 3 gün ve 3 ayrı etaptan oluşan yarışlarda 380 kilometre koşulmuş ve Bayrak Televizyonundan da yarışın tüm etapları canlı olarak verilmişti.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan destek vermişti

Geçtiğimiz üç yıl yapılan 3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılarak organizasyonun büyüyerek devam etmesini temenni etmiş ve destek vermişlerdi.