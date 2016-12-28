KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 YILINI GÖRKEMLİ BİR ÖDÜL TÖRENİ İLE NOKTALADI

Büyükler Tenis Ligi ve Genel Klasman’da dereceye giren sporculara yönelik Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de düzenlenen2016 Ödül Gecesinde 76 ferdi sporcu ve Lig’de ilk iki sırayı alan takımlar ödüllendirildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun başarılı takım ve sporcuları ödüllendirmek ve tenis camiasını yıl sonu öncesinde biraraya getirmek amacıyle Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de düzenlediği ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Büyükler Tenis Ligin’de ilk iki sırayır alan Erkek ve Kadın Takımları ile 8-9-10 Yaş, U12, U14, U16, U18, Büyükler, +30 Kadınlar, +35 Erkekler, +40 Kadınlar ve +45 Erkekler kategorilerinde ilk 4 sırayı alan sporculara toplam 20.000TL’Lik para ödülü, plaket , kupa ve madalyalar verilmiştir. Geçmiş yıllarda Spor Dairesi tarafından Lig’de dereceye giren takımlara yönelik yapılan ödüllendirme desteğinin de son yıllarda yapılmaması ve ferdi branşlarda sporculara yönelik bir ödüllendirmenin hiç olmaması hususunu tekrardan gündeme getirmek ve ülkemizin zor şartlarında emek harcayan başarılı sporcularımıza az da olsa bir motivasyon sağlamak amacıyle düzenlenen ödül gecesi katılımcı tüm Kulüp, Antrenör, Sporcu ve Veliler tarafından büyük bir beğeni kazanmıştır.





















Ödül Gecesinde 2017 Ocak ayında görevi devredek olan Yönetim Kurulu adına bir konuşma yapan Başkan Saffet Barutcu 23 yılı başkan, 4 yılı da Yönetim Kurulu üyesi olarak geçirdiği süre zarfında kendisine destek olan tüm tenis camiasına ve geçmiş yıllarda ve halen birlikte hizmet verdiği Yönetim Kurulu arkadaşlarına teşekkür etti.Bu süre zarfında teniste yaşanan sıkıntıları ve tüm zorluklara rağmen ülke tenisinde gelinen noktanın önemine vurgu yaparak oluşacak yeni yönetimde görev alacak arkadaşlara başarılar diledi.



