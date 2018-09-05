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Kupaya odaklandılar

Kupaya odaklandılar

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:17
Kupaya odaklandılar

Sezon öncesi yaptıkları kaliteli transferlerle dikkatleri üzerlerine çeken iki takım kupada buluşuyor

2018-2019 Sezonunun başlamasına kısa süre kala, takımların hazırlıkları devam ederken lig öncesi oluşturdukları iddialı kadroları ile dikkatleri üzerlerine çeken iki takım Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü takımları, ülkenin en ciddi kupalarından olan KTSYD kupasında lig öncesi son ciddi provada buluşuyorlar. 9 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bir araya gelecek olan iki takımın Teknik Adamları maç öncesi yaptıkları açıklamada, lig öncesi takımın son durumunu görme adına ciddi ve anlamlı bir organizasyonda buluşmanın önemine dikkat çekti.

Oshan: Lig öncesi son fırsat

Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli çalıştırıcısı Caner Oshan Pazar akşamı oynanacak olan zorlu karşılaşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ligin başlamasına çok kısa bir süre kala takımının son durumunu görmek için KTSYD kupa karşılaşmasının ciddi bir fırsat olduğunu söyledi. KTSYD kupa karşılaşmasına 4-4’lük hazır olduklarını söyleyen Oshan, ligde ne olacaklarının önemi adına ise bu maçı fırsat maçı olarak gördüklerini aktardı. Doğan Türk Birliği olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini de aktaran Caner Oshan, bazı mevkilerde arayış içinde olduklarını, alternatifli kadroları olduğunu söyleyerek Pazar akşamı oynayacakları karşılaşmaya ciddi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Oshan, Maç öncesi takımda eksik oyuncu bulunmadığını, 3 idman 1’de hazırlık maçı ile MTG maçına hazırlanacaklarını da sözlerine ekledi.

Oraloğlu: Lig öncesi anlamlı buluşma

Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu ise Pazar Akşamı Doğan Türk Birliği ile yapacakları karşılaşma öncesi verdiği demeçte, lig öncesi anlamlı buluşmada yer alacaklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala güzel ve anlamlı bir maça çıkacaklarını belirten Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, geldikleri noktada takımı görme adına ise iyi bir ortam olacağını söyledi. Mağusa Türk Gücü olarak eksilerini ve artılarını görme adına Doğan Türk Birliği maçının lig öncesi en ciddi prova olacağını belirten Ali Oraloğlu, takımını Pazar akşamı oynanacak olan karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlayacaklarını söyledi. Mağusa Türk Gücü olarak lige moralli ve anlamlı bir kupa ile girmek istediklerini belirten Oraloğlu, sezon öncesini çok iyi geçirdiklerini, çalışmaların ise yeni sezon adına devam ettiğini belirtirken, KTSYD kupa karşılaşmasına yapacakları 5 idmanla hazırlanacaklarını söyledi.

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