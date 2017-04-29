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29 Nisan 2017 Cumartesi 19:48

KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIMDA BELLİ OLDU

K-Pet Süper lig karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIMDA BELLİ OLDU
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KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIMDA BELLİ OLDU

SÜPER LİGİN 29.HAFTASINDA BUGÜN 5 KARŞILAŞMA OYNANDI

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligin 29.haftasının beş karşılaşması bugün oynandı. Şampiyon Yenicami 28 hafta sonra ligde mağlup oldu. Cihangir takımı Kıbrıs kupasında da mağlup ettiği lig şampiyonunu bugün de lig karşılamasında 4-3 mağlup etmeyi başararak keyifli bir galibiyet aldı. Doğan Türk Birliği ise Gençlik Gücü’nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek klasmanda ikinciliği alma yolunda güzel bir galibiyet almış oldu. Baf Ülkü Yurdu, Değirmenliği 6-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Değirmenlik, Süper lige veda eden üçüncü takım oldu. GAÜ Çetinkaya ise Dumlupınar’ı 4-0 mağlup etti. Bugünün tek beraberlikle biten karşılaşması Binatlı ile lefke arasında oldu. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

K-Pet Süper lig karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

K-Pet Süper Lig

G Gücü – Doğan T B: 0-3
Yenicami – Cihangir 3-4
Değirmenlik - Baf Ü Y 2-6
Binatlı – Lefke 1-1
Dumlupınar - GAÜ ÇTK 0-4


K-Pet Süper Lig Puan durumu



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