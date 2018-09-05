Kulüplerden Ataoğlu’na ziyaret

Hüseyin Yılmaz başkanlığındaki Kulüpler Birliği Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti

Kulüpler Birliği Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret ederek ülke futbolunun durumu hakkında bilgiler aktardı.

Hüseyin Yılmaz başkanlığındaki Kulüpler Birliği ziyaretinde futbolun gelişimi ve ülke takımlarının tesislerden yararlanması yanında, yabancı ülke takımların kamp yapması ve KKTC’nin spor turizminde etkin olması için öneriler sunuldu.

Bakan Ataoğlu da bakanlık olarak ülkedeki spor turizminin gelişmesi adına desteklerinin süreceğini söyledi.