Kulüpler toplanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan 32 kulüple bugün saat 10.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada önümüzdeki iki sezonun (2019-2020 ve 2020-2021) planlaması ile ilgili konular ivedilikle görüşülecek.

Yapılan açıklamada toplantıda yabancı futbolcu sayıları, 21 yaş altı (U21) futbolcuların durumları, futbolcu sözleşmeleri ve Spor Dairesi’nin KTFF ve futbol kulüplerine karşı olumsuz tutumu da görüşülecek.