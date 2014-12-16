Kulüp Doktorundan Caner Erkin Açıklaması!



Fenerbahçeli Caner Erkin'in son durumu hakkında kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, açıklamalarda bulundu.





Arkadaşları ile gittiği bir kafede baygınlık geçiren Caner Erkin hastaneye kaldırılmıştı. Tecrübeli futbolcunun son durumu ile ilgili Fenerbahçe Kulübü doktoru Burak Kunduracıoğlu açıklamalarda bulundu. Kunduracıoğlu, "Caner akşam yemekten sonra bir baygınlık geçiriyor. Ufak bir baygınlık durumu oluyor. O yüzden hastaneye gönderildi. Orada uzman ekipler tarafından nörolojik muamelesi, kan tektikleri, baygınlık esnasında kafasını vuruyor. Beyin tomografisi falan çekildi. Durumunda herhangi bir ciddi bir şey yok. Patolojik veya sıkıntılı bir durum yok. Kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneden çıkacak. Uzman ekiplerle de görüştük. Korkacağımız, endişe edeceğimiz bir şey yok. Caner de iyi bir durumda. Sıkıntılı bir durumu yok." şeklinde konuştu.