Kulübüne Veda Etti!



Galatasaray'ın sezon başı Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak daha sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a kiraladığı Emrah Başsan, kısa süreli macerasının ardından Hollanda ekibine veda ettiğini açıkladı.Hollanda ekibinde sezonu tamamlayan Emrah Başsan Instagram hesabından, "Her şey güzeldi burada olmaktan ve oynamaktan gurur duydum. Son maç galibiyetle bitirdik. Fortuna Sittard taraftarına teşekkürler her şey için." mesajını yayınladı.25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.