Kulaçlar Cumhuriyet için atıldı

İki gün süren yarışlarda mücadele eden sporcular toplam 7 rekora imza attılar.
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Cumhuriyet Kupası Yıldızlar ve Büyükler Yüzme Şampiyonası önceki gün ve dün Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapıldı. İki gün süren yarışlarda toplam 7 rekor kırldı.
Yapılan yarışlarda Erkekler, 200m Serbest Doğukan Ulaç, Erkekler, 50m Sırtüstü Emre Ersoy, Erkekler, 100m Sırtüstü Emre Ersoy, Erkekler, 200m Kurbağalama Buğra Buba, Bayanlar, 200m Serbest Özgül Çetin, Bayanlar, 50m Serbest Özgül Çetin ve Erkekler, 4 x 50m Karışık ketegorisinde Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları rekor kırdı.
Takım Klasmanı
Yıldız Erkekler
1. Yakın Doğu Üniversitesi
2. Ares Spor Kulübü
3. Bluefin Swimming Club
Yıldız Kızlar
1. Yakın Doğu Üniversitesi
2. Bluefin Swimming Club
3. Ares Spor Kulübü
Büyük Erkekler
1. Yakın Doğu Üniversitesi
2. Tüfekçi Spor Kulübü
3. Ares Spor Kulübü
Büyük Bayanlar
1. Ares Spor Kulübü
2. Yakın Doğu Üniversitesi