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Kulaçlar Cumhuriyet için atıldı

Kulaçlar Cumhuriyet için atıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:19
Kulaçlar Cumhuriyet için atıldı

İki gün süren yarışlarda mücadele eden sporcular toplam 7 rekora imza attılar.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Cumhuriyet Kupası Yıldızlar ve Büyükler Yüzme Şampiyonası önceki gün ve dün Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapıldı. İki gün süren yarışlarda toplam 7 rekor kırldı.

Yapılan yarışlarda Erkekler, 200m Serbest Doğukan Ulaç, Erkekler, 50m Sırtüstü Emre Ersoy, Erkekler, 100m Sırtüstü Emre Ersoy, Erkekler, 200m Kurbağalama Buğra Buba, Bayanlar, 200m Serbest Özgül Çetin, Bayanlar, 50m Serbest Özgül Çetin ve Erkekler, 4 x 50m Karışık ketegorisinde Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları rekor kırdı.

Takım Klasmanı

Yıldız Erkekler

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Ares Spor Kulübü

3. Bluefin Swimming Club

Yıldız Kızlar

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Bluefin Swimming Club

3. Ares Spor Kulübü

Büyük Erkekler

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Tüfekçi Spor Kulübü

3. Ares Spor Kulübü

Büyük Bayanlar

1. Ares Spor Kulübü

2. Yakın Doğu Üniversitesi

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