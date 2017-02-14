KÜÇÜK KAYMAKLI SPOR KULÜBÜ Hakemlerden Rahatsız

KÜÇÜK KAYMAKLI SPOR KULÜBÜ OLARAK HAKEM HATALARINDAN DUYDUĞUMUZ RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRMEK İSTİYORUZ.
LİGİN İLK DEVRESİNDE HAKEM HATALARINA MARUZ KALDIĞIMIZ BİRÇOK MAÇTA SÜKUNETİMİZİ KORUYARAK KENDİMİZE YAKIŞAN ŞEKİLDE TUTUM SERGİLEDİK. FAKAT İKİNCİ DEVRENİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE MAÇLARIMIZDA HAKEMLERİMİZCE YAPILAN HATALAR MAALESEF ARTARAK DEVAM EDİYOR.
SON MAÇIMIZDA İSE PUAN KAYIPLARINDAN DAHA ÖNEMLİ OLAN FUTBOLCULARIMIZIN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINA GİRMİŞTİR. YAPILAN BİLİNÇLİ VE FUTBOLCULARIMIZI SAKATLAYICI HAREKETLER DAHİ CEZASIZ BIRAKILMAKTA VEYA GEÇİŞTİRLİMEKTEDİR. FUTBOLUMUZUN İLERİYE GÖTÜRÜLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU TEKRARLARKEN BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇSİZ HAKEM HATALARIYLA FUTBOLCULARIN SAKATLANIR HALE GELDİĞİ BİR YAPIYI DA ASLA KABUL ETMEYECEĞİMİZİ SAYGILARIMIZLA KAMUOYUNA BİLDİRİRİZ.