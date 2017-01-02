KTSYD “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” Antalya’da gerçekleştirilecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” 5-8 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek

Hem eğitim, hem kurultay

Önemli isimler konuşmacı olarak katılıyor











“Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” bu yıl iki oturum halinde gerçekleştirilecek. 6 Ocak Cuma günü sabah saat 10.15’te gerçekleşecek ilk oturumda Final Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyhan Hasırcı “Spor Gazeteciliği” konu başlığı altında spor haberciliğinde etik ve doğru habercilik konularını irdeleyecek. İkinci oturumda ise Türkiye spor medyasından önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. “Yeni Medya” başlığı altındaki oturumda Beyaz TV Spor Müdürü ve Beyaz Futbol programının sunucusu Ertem Şener, TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan ve 24 TV Spor Yorumcusu Gökhan Dinç deneyimlerini aktaracak. Bu oturumla beraber eğitim semineri tamamlanacak.

Tüzük Kurultayı

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl eğitim semineri ile birlikte KTSYD Tüzük Kurultayı da Antalya’da gerçekleştirilecek. Seminerin tamamlanmasının ardından aynı gün öğleden sonra bir süredir tadilatı yapılan maddeler gerçekleşecek kurultay ile üyelerin onayına sunulacak. Spor yazarları 8 Ocak Pazar günü adaya dönüş yapacak.