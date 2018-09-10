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KTSYD KUPASI GARGA'LARIN

KTSYD KUPASI GARGA'LARIN

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:31
KTSYD KUPASI GARGA'LARIN

KTSYD KUPASI GARGA'LARIN

Magus Türk Gücü 8-Doğan Türk Birliği 7( Penaltılar ile) Normal süre DTB 2-MTG 2

Necmi Belge

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Dernegi' nin 1985 yılından beri düzenlediği 33.KTSYD Kupası, dün akşam Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan karşılaşma ile sahibini buldu.

Karşılaşmanın normal süresi Doğan Türk Birligi'nden Endeke' nin 21,Aydın'ın 46 ve MTG'den Dino Peter'in 50 ile Peter Thankgod'un 90.dakikalardaki follieri ile 2-2 berabere sonuçlandı.

Normal süre sonunda geçilen penaltı atışlarında Mağusa Türk Gücü, rakibi Doğan Türk Birligi'ni 8-7 mağlup ederek, KTSYD Kupası'nın.sahibi oldu. Karşılaşma sonunda Şampiyon MTG'ye kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı takdim etti.

Kurtardığı üç penaltı ile takımına KTSYD KUPASI'nı kazandiran MTG kalecisi Yusuf Yontar'a Maçın adamı kupasını ise KTSYD Başkanı Çelen Oben verdi.

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