KTSYD Başkanı Bülent Kılıçoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, önceki akşam Kıbrıs Rum Spor Yazarları Derneği (EAK) ve Kıbrıs Rum Milli Olimpiyat Komitesi (KOA) işbirliğinde düzenlenen ödül gecesine katıldı.

KTSYD, EAK’IN ÖDÜL GECESİNE KATILDI



KTSYD ile EAK arasındaki iyi ilişkiler sürüyor



Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Bülent Kılıçoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, önceki akşam Kıbrıs Rum Spor Yazarları Derneği (EAK) ve Kıbrıs Rum Milli Olimpiyat Komitesi (KOA) işbirliğinde düzenlenen ödül gecesine katıldı.

Birçok branşta ödüllerin verildiği geceye Rum spor kamuoyundan isimlerin yanı sıra Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de katıldı. KTSYD ile EAK’ın iyi ilişkilerinin de perçinlendiği gecede EAK Başkanı Banayodi Fellukas ve yönetim kurulu üyeleri, KTSYD yönetim kurulu üyeleriyle de görüşme fırsatı bularak, yeni ortak projeler için görüş alışverişinde bulundu.

Lefkoşa Hilton Hotel’deki ödül gecesine KTSYD Başkanı Bülent Kılıçoğlu’nun yanı sıra Asbaşkan Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri Eren Şişik, Alkan Baykent ve Hüseyin Köprülü de yer aldı. Daha önce KTSYD Yılın Spor Ödüllerine de EAK yönetim kurulu üyeleri katılım göstermişti.