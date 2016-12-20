Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Aralık 2016 Salı 13:58

KTSYD, EAK’IN ÖDÜL GECESİNE KATILDI

KTSYD Başkanı Bülent Kılıçoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, önceki akşam Kıbrıs Rum Spor Yazarları Derneği (EAK) ve Kıbrıs Rum Milli Olimpiyat Komitesi (KOA) işbirliğinde düzenlenen ödül gecesine katıldı.

KTSYD, EAK'IN ÖDÜL GECESİNE KATILDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 KTSYD, EAK’IN ÖDÜL GECESİNE KATILDI

KTSYD ile EAK arasındaki iyi ilişkiler sürüyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Bülent Kılıçoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, önceki akşam Kıbrıs Rum Spor Yazarları Derneği (EAK) ve Kıbrıs Rum Milli Olimpiyat Komitesi (KOA) işbirliğinde düzenlenen ödül gecesine katıldı.

Birçok branşta ödüllerin verildiği geceye Rum spor kamuoyundan isimlerin yanı sıra Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de katıldı. KTSYD ile EAK’ın iyi ilişkilerinin de perçinlendiği gecede EAK Başkanı Banayodi Fellukas ve yönetim kurulu üyeleri, KTSYD yönetim kurulu üyeleriyle de görüşme fırsatı bularak, yeni ortak projeler için görüş alışverişinde bulundu.

Lefkoşa Hilton Hotel’deki ödül gecesine KTSYD Başkanı Bülent Kılıçoğlu’nun yanı sıra Asbaşkan Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri Eren Şişik, Alkan Baykent ve Hüseyin Köprülü de yer aldı. Daha önce KTSYD Yılın Spor Ödüllerine de EAK yönetim kurulu üyeleri katılım göstermişti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KTSYDEAKÖDÜL GECESİ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyarmudu Belediyesi Galibiyetle Tanıştı Beyarmudu Belediyesi Galibiyetle Tanıştı
“Hedeften Şaşmadık” “Hedeften Şaşmadık”
Şenol Güneş'e Dev Teklif Şenol Güneş'e Dev Teklif
DİGEM ZİRVEYİ BIRAKMIYOR DİGEM ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
M. Kemal Deniz Satranç Ödülleri Verildi M. Kemal Deniz Satranç Ödülleri Verildi
Hascan GG Formasını Giydi Hascan GG Formasını Giydi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Beyarmudu Belediyesi Galibiyetle Tanıştı
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan...

Haberi Oku