KTSYD'DEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI



Olağanüstü Genel Kurul gündemi



Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptı.KTSYD Başkanı Bülent Kılıçoğlu’nun Temmuz ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un, daha erkene alınması talebini değerlendiren KTSYD Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul’un 25 Şubat Cumartesi günü yapılmasını oybirliğiyle kararlaştırdı.Dernek Başkanı Bülent Kılıçoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yoğunlaşan çalışma temposu nedeniyle, derneğe yeterince zaman ayıramamasından dolayı bu kararı aldıklarını söylerken, geride kalan zaman diliminde dernek başkanlığına aday olurken açıkladığı projelerin hayat bulmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını da söyledi.25 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan genel kurul tarihine kadar gerek yönetim kurulunda yer alan, gerekse dernek etkinliklerinde katkılar sağlayan tüm üyelere teşekkür eden Kılıçoğlu, kendisinden sonra bayrağı devralacak olan Başkan ve Yönetim Kurulu’na da başarılar diledi.