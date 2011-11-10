KTFF Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 56. kuruluş yıldönümü bu akşam düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor.

Golden Tulip Otel’de yer alan resepsiyona Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bazı devlet ve hükümet yetkilileri de katıldı.

Sine vizyon gösterisi ile başlayan resepsiyonda, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuşacak; KTFF’de 20. yılını dolduran Sultan Maşera ile Muharrem Tanrıver’e ve Türkiye

Faal Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ahmet Şahin ile Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Futbol İl Başkanı Yemen Ekşioğlu’na katkılarından dolayı plaket verilecek.