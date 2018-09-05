Kral’dan evliliğe ilk adım

Doğan Türk Birliği’nin ve Milli Takım’ın önemli defans oyuncusu Çağrı Kıral, geçtiğimiz akşam evliliğe ilk adımı attı ve Naile Şaban ile nişanlandı.

Deneyimli spor yazarı Hüseyin Kıral’ın oğlu, Doğan Türk Birliği ve Milli takımın vazgeçilmez sağ beki Çağrı Kıral evlilik yolunda gönlünü kaptırdığı Naile Şaban ile geçtiğimiz akşam nişanlandı. Geçtiğimiz aylarda Barcelona tatilinde sevdiği kadına evlilik teklifinde bulunan Çağrı Kıral, evet yanıtını almasının ardından hemen nişan hazırlıkları yapıldı ve Çağrı muradına ererek Naile Şaban ile evliliğe ilk adımı attılar. Diyalog spor servisi olarak genç çifte mutluluklar dilerken, Allah tamamına erdirsin diyoruz.