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Kosova’dan birincilik

Kosova’dan birincilik

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:26
Kosova’dan birincilik

“Adem Jashari Uluslararası Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası”nda mücadele eden beş güreşçimiz başarı elde etti.

Kosova’da 23-25 2018 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 97 kiloda mücadele eden Murat Göztaş birinci oldu.

Güreşçilerimiz; Enes Tosun, Onur Şeker, Adem Çavuşoğlu, Murat Göztaş ve Hasan Olgu ile katıldığımız şampiyonada 97 kiloda Murat Göztaş birinciliği elde ederken, 125 kiloda Hasan Olgu ikinci, 92 kiloda Adem Çavuşoğlu ikinciliği kazanarak gururlandırdı. Enes Tosun ve Onur Şeker kilolarında 5’inci olabildiler.

Antrenörlüğünü Ömer Çavuşoğlu’nun yaptığı sporcularımızın elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyetini dile getiren Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz sporcuları tebrik etti

Kavaz Aydın’la görüştü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile görüşmek için Ankara’da bulunan Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, Aydın’la yeni federasyon binasında biraraya geldi.

Genel Sekreter Mehmet Öznacar ve Eğitim Birimleri Sorumlusu Mertdoğan Soyalan’ın da yer aldığı görüşmede daha önce imzalanan protokolün güncellenmesi değerlendirilip gözden geçirildi.

Aralık ayında hazırlanacak yeni protokol Musa Aydın’ın ülkemizi ziyareti sırasında imzalanacak.

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