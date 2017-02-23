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23 Şubat 2017 Perşembe 10:49

Koopbank Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Koopbank Kıbrıs Kupası Çeyrek Final kura çekimi, 22 Şubat 2017 tarihinde Çarşamba günü, saat 16.00'da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Koopbank Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
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 Koopbank Kıbrıs Kupası Çeyrek Final kura çekimi, 22 Şubat 2017 tarihinde Çarşamba günü, saat 16.00'da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kulüp temsilcilerinin ve basın mensuplarının katıldığı kura çekilişlerinde KTFF Başkanı, Son 8 kalarak başarı gösteren takımalrı tebrik etti. Çeyrek Final aşamasında kulüpler 2 maç eleme usulüne göre karşılaşacak.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

(15-29 Mart 2017)

TÜRK OCAĞI LİMASOL - GAÜ ÇETİNKAYA TSK

GENÇLİK GÜCÜ TSK - YALOVA SK

BAF ÜLKÜ YURDU - L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK - CİHANGİR GSK

2016-2017 Kıbrıs Kupası Statüsü

(1) Çeyrek Final müsabakaları, İkinci Eleme Turunda tur atlayan 8 takımın birbiriyle eşleşmesiyle çift maç eleme usulüne göre oynanır.

(2) 8 takımın eşleşmesi kura çekimine göre belirlenir. (EK 3)

(3) ilk maçlar yine (EK 3) tablosunda adı (E) ev sahibi takım yazılı olan takım sahasında oynanır. Rövanş maçı ise rakip takım sahasında oynanır.

(4) 1.Maç ve 2.Maç sonunda skor üstünlüğü/eşitliği bozulmaması halinde [Bu statünün Madde 4 (1) kapsamında]) on beşer dakikalık iki devre halinde uzatmalar oynanır. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde, kupayı kazanan takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.

(5) Çift maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalar sonucunda tur atlayan takımlar yarı finalist olur.

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