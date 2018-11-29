Klasiklerde ‘ Hızlı ‘ final

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin düzenlediği slalom yarışının üçüncüsü yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası final yarışı yapıldı. Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışıyla, derneğin 2018 faaliyetleri sona erdi.

Bu yıl ilk kez organize edilen “Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın ana sponsoru Cyprus Wireless Solutions Ltd. olurken, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Capital Radio da yarışa katkı koydu. Haziran ayında “Yollarda Değil, Pistlerde Hız Yap” sloganıyla başlayan yarış, üç ayak üzerinden yapılarak tamamlandı. Cemsa Karting tesislerinde 73 klasik aracın katılımıyla yapılan final yarışına yine büyük ilgi vardı. Öğle saatlerinde ilk aracın startıyla pistte hünerlerini sergileyen klasikler, heyecan dolu, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde tamamlanan yarışta hem genel klasmanda hem de kategorilerde ilk üç sırayı alan pilotlara düzenlenen ödül töreniyle kupaları verildi. Derneğin bu yıl puanlı olarak yaptığı 12’nci faaliyeti de geride kalmış oldu.

Bu yarışın ardından ortaya çıkan şampiyona puan tablosunda genel klasmanda ve kategorilerdi ilk üç sırayı alan ekipler, ocak ayı içerisinde yapılacak yıl sonu şampiyona balosunda kupalarını alacak.

Aliusta: Yeni ilklere imza atmaya devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta, bu yıl gerçekleştirdikleri tüm etkinlik ve yarışlarının keyif dolu geçtiğini söyledi.

Klasik severleri dernek çatısı altında toplayarak ‘aile’ olmayı başardıklarının altını çizen Aliusta, bu ortamın oluşmasına katkı koyan herkese tek tek teşekkür etti.

Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası 3. ayak yarışı sonuçları

Genel Klasman

1.Aykuk Sokullu-Ford Escort Mk1 1972

2.Coşkun Gürel-Austin Mini 1970

3.Hüseyin Gümüşok-Austin Mini Pick Up 1963

E. Klasmanı

1.Turgut Bürüncük-Morris Minor 1950

2.Hasan Rüstemoğlu.VW Beetle 1960

3.Bülent Evsal.VW Beetle 1957

F.Klasmanı

1.Dilara Dolap-Austin Mini 1970

2.Kazım İzhakoğlu-VW Beetle 1970

3.Serkan Cenktaş-VW Beetle 1964