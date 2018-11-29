banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95410
ALTIN
203.404
DOLAR
5.1560
STERLİN
6.5785
EURO
5.8636
Hırsızlar silahla yakalanabildi
HIRSIZLAR SİLAHLA YAKALANABİLDİ
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI - ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
YENİ BOĞAZİÇİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
ZİYNET EŞYASI SATARKEN TUTUKLANDILAR
banner282

Klasiklerde ‘ Hızlı ‘ final

Klasiklerde ‘ Hızlı ‘ final

29 Kasım 2018 Perşembe 09:44
Klasiklerde ‘ Hızlı ‘ final

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin düzenlediği slalom yarışının üçüncüsü yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası final yarışı yapıldı. Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışıyla, derneğin 2018 faaliyetleri sona erdi.

Bu yıl ilk kez organize edilen “Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın ana sponsoru Cyprus Wireless Solutions Ltd. olurken, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Capital Radio da yarışa katkı koydu. Haziran ayında “Yollarda Değil, Pistlerde Hız Yap” sloganıyla başlayan yarış, üç ayak üzerinden yapılarak tamamlandı. Cemsa Karting tesislerinde 73 klasik aracın katılımıyla yapılan final yarışına yine büyük ilgi vardı. Öğle saatlerinde ilk aracın startıyla pistte hünerlerini sergileyen klasikler, heyecan dolu, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde tamamlanan yarışta hem genel klasmanda hem de kategorilerde ilk üç sırayı alan pilotlara düzenlenen ödül töreniyle kupaları verildi. Derneğin bu yıl puanlı olarak yaptığı 12’nci faaliyeti de geride kalmış oldu.

Bu yarışın ardından ortaya çıkan şampiyona puan tablosunda genel klasmanda ve kategorilerdi ilk üç sırayı alan ekipler, ocak ayı içerisinde yapılacak yıl sonu şampiyona balosunda kupalarını alacak.

Aliusta: Yeni ilklere imza atmaya devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta, bu yıl gerçekleştirdikleri tüm etkinlik ve yarışlarının keyif dolu geçtiğini söyledi.

Klasik severleri dernek çatısı altında toplayarak ‘aile’ olmayı başardıklarının altını çizen Aliusta, bu ortamın oluşmasına katkı koyan herkese tek tek teşekkür etti.

Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası 3. ayak yarışı sonuçları

Genel Klasman

1.Aykuk Sokullu-Ford Escort Mk1 1972

2.Coşkun Gürel-Austin Mini 1970

3.Hüseyin Gümüşok-Austin Mini Pick Up 1963

E. Klasmanı

1.Turgut Bürüncük-Morris Minor 1950

2.Hasan Rüstemoğlu.VW Beetle 1960

3.Bülent Evsal.VW Beetle 1957

F.Klasmanı

1.Dilara Dolap-Austin Mini 1970

2.Kazım İzhakoğlu-VW Beetle 1970

3.Serkan Cenktaş-VW Beetle 1964

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan ilk kez A takımda
Hasan ilk kez A takımda
Halı sahada yarı final gecesi
Halı sahada yarı final gecesi
Süper Lig’in 10. Haftasında 21 gol
Süper Lig’in 10. Haftasında 21 gol
İyi bir takım olduk
İyi bir takım olduk
Klasik motosiklet sergisi yapılıyor
Klasik motosiklet sergisi yapılıyor
Yusuf Hüdan Offroad yarışı hafta sonu yapılacak
Yusuf Hüdan Offroad yarışı hafta sonu yapılacak
Darts 1.Ligi’ne Düzkaya lider
Darts 1.Ligi’ne Düzkaya lider
Çocuk fitnescilerimiz Polonya’da 8 dünya şampiyonluğu elde Etti
Çocuk fitnescilerimiz Polonya’da 8 dünya şampiyonluğu elde Etti
Yeni lider LAÜ
Yeni lider LAÜ
AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı
AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim