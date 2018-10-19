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Klasikler Özyalçın anısına yarıştı

Klasikler Özyalçın anısına yarıştı

19 Ekim 2018 Cuma 08:52
Klasikler Özyalçın anısına yarıştı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile Özyalçın Şirketler Grubu’nun altı yıldır süren işbirliği ile bu sezon “6.Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi” geçtiğimiz Pazar günü yapıldı. İlk aracın saat 10.00’da Özyalçın Şirketler Grubu Merkez Binası önünden start almasıyla başlayan rallide araçlar Boğaz-Ağırdağ-Kömürcü-Lefkoşa-Selimiye Meydanı-Gönyeli rotasında ilerlediler. Define avcılığınında yapıldığı rallide, klasik otomobiller yaklaşık 70 kilometrelik parkurda yarıştılar. Ralli Zeytinlik’te Villagio Templos’ta sona erdi. Toplamda 90 aracın katıldığı rallinin genel klasman birincisi Derya-Çağan Ilgar çifti oldu. Ralli sonrası düzenlenen yemekte tüm klasman birincilerine ödülleri takdim edilirken yurt dışından gelen 7 ekip, toplamda 20 katılımcıya da plaket verildi.

Genel Klasman

1.Çağan Ilgar-Derya Ilgar

2.Gülseren Beyaz-Selen Beyaz

3.Sevgen Necipoğlu-Hüsnü Maniler

E Kategorisi

1.Nihat Özhasoğlu-Hasan Özhasoğlu

2.Turgut Bürüncük-Kemal Bürüncük

F Kategorisi

1.Mustafa Bilin-Uğur Kıroğlu

2.Uğur Ergün-Sercan Erozan

G Kategorisi

1.Ali Kelebek-Pembe Kelebek

2.Ertuğ Ertuğrul-Özge Ertuğrul

I Kategorisi

1.Alpay Yiğit-Gülçin Yiğit

2.Mehmet Altıntaş-Çağrı Ilgar

Touring Kategorisi

1.Akın Demirağ-Ece Demirağ

2.Mahmut Sokullu-Can Sokullu

Ziyaretçi Kupası

1.Özkan Evren-Emre Ayvaz

2.Engin Bıçakçı-Atıf Kobal

3.Gürkan Nalbur-Nilüfer Nalbur

Bayanlar Kategorisi

1.Sevim Esendağlı-İnci Esendağlı

2.Seren Beyaz-Buket Yücemöz

Baylar Kategorisi

1.Alex Alaska-Ilya Alaska

2.Ömer Saygınlı-Mert Kızıltan

Karma Ekip Kategorisi

1.Salih Zekican-Güzin Zekican

2.Ekrem Çoksu-Hayriye Çoksu

En Genç Co-Pilot: Ilya Alaska

En Eski Araç: Turgut Bürüncük 1950 Morris Minnor

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