Klasikler ödüllerini aldı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün düzenlemiş olduğu Kuzey Kıbrıs 2018 yılı Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ve 2018 yılı Slalom Şampiyonası muhteşem bir sezon finaliyle son buldu.

17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen rallide klasikseverler toplamda yüzden fazla aracı izleme fırsatı buldu. Cumhuriyet Rallisinde birinciliği Sevgen Necipoğlu – Hüsnü Maniler ikilisi, sezon şampiyonluğunu ise Çağan Ilgar – Derya Ilgar çifti kazandılar.

Ekipler Pazar günü ise Cumhuriyet Rallisi kapsamında toplamda 102 kilometre mesafe katettiler. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın verdiği startla Dışişleri Bakanlığı önünden saat 10.00’da başlayan yarış, 13.30’da Çatalköy’deki Olive Tree Hotel’de son buldu.

VIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne Türkiye’den 5, Almanyadan ise 3 ekip kendi araçlarıyla katıldılar.

Ayrıca Türkiye’de bu işin duayenlerindne kabul edilen Cengiz Artam ve Saydun Gökşin gibi birçok isim ve de birçok klasik otomobil kulübünün üye ve başkanları da kendilerine buradan tahsis edilen araçlar ile yarışa katıldılar.

Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Başbakan Tufan Erhürman ve diğer yetkililer tarafından verildi.