banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94241
ALTIN
209.731
DOLAR
5.3199
STERLİN
6.8431
EURO
6.0950
Sahtekarlıkla 30 bin Euro çarptı
SAHTEKARLIKLA 30 BİN EURO ÇARPTI
Cebeci tutuklu bekleyecek
CEBECİ TUTUKLU BEKLEYECEK
Demir ve Yağmurlu 6 ay hapis yatacak
DEMİR VE YAĞMUR 6 AY...
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
banner282

Klasikler Akıncı’yı ziyaret etti

Klasikler Akıncı’yı ziyaret etti

20 Kasım 2018 Salı 09:24
Klasikler Akıncı’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’nin kuruluşunun 35. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne katılan ekipleri kabul etti.

Paralik “Cumhurbaşkanı her zaman bize destek oluyor” Kabulde konuşan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) Başkanı Argun Paralik, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürlerini sundu. Paralik, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın klasiğe çok meraklı olduğunu ve hiçbir dönem kendilerini yalnız bırakmadığını, maddi manevi destekte bulunduğunu söyledi. Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği için 3 aracın Almanya, 7 aracın da Türkiye’den geldiğini ve toplam 20 ekip olarak etkinliği düzenlediklerini belirten Paralik, seneye daha büyük bir etkinlik yapma arzusu içerisinde olduklarını kaydetti. Akıncı “klasik araba merakı güzel bir merak” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, hem klasik müzik hem de klasik arabaları beğendiğini, klasik arabaya sahip olmadığını ancak dün gerçekleştirilen rallide geçen arabalara baktığında gördüğü bir kaplumbağanın kendisine 1973 yılında eğitimini tamamlayıp Ankara’dan Kıbrıs’a döndüğünde edindiği ilk arabayı anımsattığını anlattı. Bir nevi spor olduğunu düşündüğü klasik araba merakının güzel bir merak olduğunu belirten Akıncı, eskiyi yaşatmak duygusunun kendisinde belediye başkanlığı yaptığı yıllardan geldiğini kaydetti ve eskiden vazgeçememe, koruyup yaşatmanın genlerine işlemiş olduğunu belirtti.

Bu etkinlik ülkemizin güzelliklerle buluşmasıdır” Akıncı, “Bu bir bir araya geliştir, bir dayanışmadır, bir tanıtımdır, ülkemizin güzellikleriyle buluşmadır, bunun yanında sınırlı da olsa uluslararası alana açılmadır, bu nedenle Türkiye’den Almanya’dan katılımı önemsiyorum ve artmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sembolik hediyeler takdim edildi ve anı fotoğrafı çekildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman Klasikciler’i kabul etti
Erhürman Klasikciler’i kabul etti
Filede mücadele 3 hafta
Filede mücadele 3 hafta
U-17’de 10.hafta maçları ertelendi
U-17’de 10.hafta maçları ertelendi
Emektarlar’ın şampiyonu Ahmet Türeller
Emektarlar’ın şampiyonu Ahmet Türeller
Antalya’da Atletizm konuşuldu
Antalya’da Atletizm konuşuldu
Şampiyon Türkiye Masterleri
Şampiyon Türkiye Masterleri
Londra Futbol Federasyonu’ndan Erhürman’a ziyaret
Londra Futbol Federasyonu’ndan Erhürman’a ziyaret
Rifat Berkel başkanlığa aday
Rifat Berkel başkanlığa aday
Hala Sultan galip
Hala Sultan galip
Çağıner turnuvası tamamlandı
Çağıner turnuvası tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim