Klasik otomobil slalom yarışı yapılıyor

Slalom şampiyonasının üçüncü ayağını bu akşam Cemsa Sporting Center tesislerinde gerçekleştiriyor

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği KKKSOK 2018 Slalom Şampiyonası’nda üçüncü yarış bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. 2018 yılı Slalom şampiyonasına 1 katsayı üzerinden puan verecek olan yarış saat 19.00’da start alacak. Organizasyonda ekipler toplamda 7 farklı kategoride mücadele edecekler. Tüm araçların finişe ulaşmasının ardından ödül töreni yine Cemsa Sporting Center tesislerinde yapılıp, kendi kategorilerinde ilk üçe giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.