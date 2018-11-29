Klasik motosiklet sergisi yapılıyor

Klasik Motosiklet Sergisi Cumartesi günü Selimiye Meydanı’nda yapılacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, “KITMOK Klasik Motosiklet Sergisi” adıyla ilk kez motosiklet sergisi organize ediyor. Birçok klasik motosikletin sergileneceği etkinlik, Lefkoşa şehir içinde bulunan Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Cumartesi günü 11.00’de başlayacak olan organizasyon, takribi 15.00’te son bulacak. Büyük ilginin olması beklenen sergiye, güneyden de katılımcıların olduğu ve 30 civarı motosikletin sergileneceği belirtildi.