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KKTC Telsim ligi 6. Hafta Maç Sonuçları

Telsim Futbol Ligleri’nde altıncı hafta bugün yapılan karşılaşmalarla başladı

KKTC Telsim ligi 6. Hafta Maç Sonuçları

Telsim Futbol Ligleri’nde altıncı hafta bugün yapılan karşılaşmalarla başladı

29 Ekim 2011 Cumartesi 20:22
KKTC Telsim ligi 6. Hafta Maç Sonuçları
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Telsim Futbol Ligleri’nde altıncı hafta bugün yapılan karşılaşmalarla başladı. Süper Ligde  lider Yenicami, deplasmanda Doğan Türk Birliği’ni 5-4 mağlup ederek altıda altı yaptı. Telsim Süper Ligde Lider Yenicami Girne 20 Temmuz Stadı’nda oynanan karşılaşmada  Doğan Türk Birliği’ni 5-4 mağlup ederek 18 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci sırada yeralan Küçük Kaymaklı ise kendi sahasında Düzkaya ile 1-1 berabere kalarak iki puan daha kaybetti ve liderin 4 puan gerisine düştü.  Günün diğer maçlarında  Tatlısu, Göçmenköy’ü 1-0, Cihangir de Türk Ocağı’nı 2-0 yendi.

Ligde günün maçı olan Doğan Türk Birliği – Yenicami karşılaşmasının tekrarını saat 22.00’den itibaren Bayrak Aile kanalı’ndan izleyebilirsiniz.

Telsim Birinci Ligde  Binatlı ile  Baf Ülkü Yurdu 2-2,  Alsancak Yeşilova ile de Türkmenköy golsüz berabere kalırken  Esentepe deplasmanda Hamitköy’ü 2-1 mağlup etti.
Telsim İkinci Lig Doğu Grubunda  Turunçlu Ulukışla,  Dörtyol’u 4-3,  Maraş, Vadili’yi 1-0,  Akova da deplasmanda Mehmetçik’i 2-1 yendi. Batı grubunda ise  DAğyolu, Pınarbaşı’nı,  Doğancı da Karşıyaka’yı aynı sonuçla 2-1 yenerken  Denizli ile Değirmenlik 1-1 berabere kaldı.

Telsim Futbol Ligleri’nde altıncı hafta yarın yapılacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Telsim Futbol Süper Ligi’nde yarın Çetinkaya ile Gönyeli, Lapta ile Bostancı Bağcıl,  Lefke ile de Mağusa Türk Gücü karşılaşacak.

Telsim Birinci Ligde  Görneç ile Yeni Boğaziçi,  Gençlik Gücü ile Dumlupınar, Çanakkale ile Serdarlı, Mormenekşe ile de Ozanköy mücadele edecek.

Telsim İkinci Lig’de   Doğu grubunda Mutluyaka – Gençlerbirliği,  Dipkarpaz – Akıncılar, Batı grubunda ise  Girne Halk Evi – Yalova ve Gaziveren – Ağırdağ Boğaz karşılaşmaları yapılacak. Karşılaşmalar saat 14.00’de başlayacak.
Telsim Süper Ligde yarın Güzelyurt Zafer Stadı’nda oynanacak Lefke – Mağusa Türk Gücü maçı  Bayrak Haber Kanalı’ndan canlı olarak yayınlanacak.

 

Son Güncelleme: 29.10.2011 20:22
Anahtar Kelimeler:
TatlısuKktcLiderManşetTelsim LigiYenicamiKıbrıs Manşet6.haftaMaç SonuçlarıK.kaymaklı
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