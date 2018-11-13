KKTC için oynadılar

15 Kasım, KKTC’nin 35. Kuruluş yıldönümü anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, Milli Günleri Kutlama Komitesi organizasyonuyla, 4 takımın katıldığı futbol turnuvası dün başladı.

Turnuva kapsamında dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan KKTC Masterler Karması, Londra Masterler Karması’nı 3-1 yenerken bu maçın ardından oynanan Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Masterları karması arasında oynanan maçı ise Türkiye Masterleri 3-0 kazandı.

Turnuvada bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda, Saat 15.00’de Londra Masterleriile Meclis takımı üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Günün final maçında ise KKTC Masterler takımı ile Türkiye masterler takımı karşı karşıya gelecek. Final maçı sonrasında düzenlenecek ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verilecek.