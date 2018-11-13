banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92511
ALTIN
212.084
DOLAR
5.5026
STERLİN
7.0953
EURO
6.1832
64 yaşında amansız hastalığa yenik düştü
64 yaşında amansız hastalığa yenik...
Denktaş: “Ek mesai ödemelerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği yok”
DENKTAŞ: “GİDERLER GELİRLERDEN FAZLA”
Meclis komitesinde bütçe maratonu başladı
MECLİS KOMİTESİNDE BÜTÇE MARATONU BAŞLADI
En çok yağış Zafer Burnuna düştü
EN ÇOK YAĞIŞ ZAFER BURNUNA...
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

KKTC için oynadılar

KKTC için oynadılar

13 Kasım 2018 Salı 09:42
KKTC için oynadılar

15 Kasım, KKTC’nin 35. Kuruluş yıldönümü anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, Milli Günleri Kutlama Komitesi organizasyonuyla, 4 takımın katıldığı futbol turnuvası dün başladı.

Turnuva kapsamında dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan KKTC Masterler Karması, Londra Masterler Karması’nı 3-1 yenerken bu maçın ardından oynanan Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Masterları karması arasında oynanan maçı ise Türkiye Masterleri 3-0 kazandı.

Turnuvada bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda, Saat 15.00’de Londra Masterleriile Meclis takımı üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Günün final maçında ise KKTC Masterler takımı ile Türkiye masterler takımı karşı karşıya gelecek. Final maçı sonrasında düzenlenecek ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Satrançta yaş grupları şampiyonları belli oldu
Satrançta yaş grupları şampiyonları belli oldu
Maç saatleri değişti
Maç saatleri değişti
Göçmen’e önemli takviye
Göçmen’e önemli takviye
Tenis Ligi’nde ikinci maçlar oynandı
Tenis Ligi’nde ikinci maçlar oynandı
Judocular Lefkoşa’da çalıştı
Judocular Lefkoşa’da çalıştı
Şampiyonlar belirlendi
Şampiyonlar belirlendi
Atlar Meclis için koştu
Atlar Meclis için koştu
Dörtte dört yaptılar
Dörtte dört yaptılar
Güzelyurt’ta kavga
Güzelyurt’ta kavga
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim