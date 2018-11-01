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KKTC Galatasaray'da Çıraklı devri

KKTC Galatasaray'da Çıraklı devri

01 Kasım 2018 Perşembe 08:55
KKTC Galatasaray'da Çıraklı devri

Galatasaray KKTC Taraftar Derneği 27 Ekim Cumartesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi ve yeni başkanını seçti.

Olağan Genel Kurul divan oluşumu ile başladı. Divan Başkanlığı’nı Derneğin kurucularından olan Akın Aktunç, divan sekreterliğini ise Atilla Enver Etkin ve Deniz Gürgöze oluşturdu. Divan oluşumundan sonra hayatını kaybeden kurucular için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Başkan Mustafa Alkaravlı bir konuşma gerçekleştirdi. Alkaravlı yaptığı konuşmada genç arkadaşlara görevi bırakacağını ve gözünün arkada kalmayacağını belirtti. Dernek yönetiminin dışarıdan bakıldığı gibi kolay olmadığına değinen Alkaravlı, genç arkadaşların bu bayrağı daha ileriye taşıyacağından emin olduğunu söyledi.

KKTC Galatasaray Derneği Başkanı Mustafa Alkaravlı faaliyet raporunu okuyarak onaya sundu. Oy birliği ile kabul edilen faaliyet raporunun ardından Nevzad Üstün mali raporu okuyarak onaya sundu. Mali raporun da onaylanmasının ardından tek başkan adayı Özer Çıraklı üyelerin onayı ile başkanlığa getirildi.

Başkanlığa getirilen Özer Çıraklı onay almasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Çıraklı konuşmasında gönül verdiği Galatasaray için çalışacağını ve Dernek çatısı altında bu çalışmaları en iyi şekilde yürüteceklerini belirtti. Çıraklı, gençlerin bir çatı altında toplanmasının önemine değinerek üye sayısını da zamanla artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çıraklı kendisi ile dernek çatısı altında görev alacak yönetim kurulu üyelerini de açıkladı

Oktan Türe, İlke Adak, Mustafa Yeşillik, Salih Değirmencioğlu, Hasan Saner, Nevzat Denerel, İlkay Kaya, Onay Durusoy, Talat Karapelit, Keziban Karabenli, Emir Baturalp ve Murat İzci

Denetleme Kurulu

Ferdi Alkaravlı, Ahmet Serman, Hasan Bal, Hüseyin Tosunoğlu, Sinan Üney

Disiplin Kurulu

Mustafa Alkaravlı, Bülent Mullahasan, Barış Tosunoğlu, Osman Nazlı, Nevzad Üstün

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