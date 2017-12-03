KKTC Futbol Liglerinde Günün Sonuçları

K-PET SÜPER LİGDE 11. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI



OSMAN DİNLERFutbol sezonunun 11. Haftası bugün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan taraf ev sahibi takım oldu. İlk yarıdaki etkili oyununu 35. ve 44. dakikada bulduğu gollerle perçinleyen Doğan Türk Birliği ilk yarıyı da 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Mağusa Türk Gücü iyi başlayan taraf olmasına karşın gol bulamayınca her geçen dakikada Doğan Türk Birliği galibiyete yaklaştırdı. İkinci yarıdaki ataklarda takımlar gol bulamadı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğünde sona erdi.Doğan Türk Birliği bugün aldığı galibiyetle bu sezonun seri galibiyet sayısını 5 çıkartarak son 5 haftada 15 puan topladı. Bugünkü galibiyetle maç fazlası ile Doğan Türk Birliği liderliğe yükseldi.Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği karşılaştı. Karşılaşma nerdeyse golle başladı. Santra vuruşu ardından ilk atağı geliştiren Gençler Birliği 23. saniyede golle buluştu. Küçük Kaymaklı takımı 14. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirince maça yeniden denge geldi. İlk yarı boyunca daha etkili olan taraf Gençler Birliği oldu. Defans arkasına yapılan ataklarda birçok pozisyon bulan konuk takım pozisyonları cömertçe harcayınca ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya da yine etkili başlayan taraf Gençler Birliği oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasına yine defans arkasına atılan bir topla kaleci ufuk Gençler Birliği oyuncusunu faulle durdu. 54. dakikada Kırmızı kart ile sahada Küçük Kaymaklı 10 kişi kaldı.Maçın kırılma anlarından biri Gençler Birliğinin kazandığı penaltı atışında faydalanamaması oldu. Kaleci Ali Duvarcı penaltı atışında başarılı oldu. Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında da birçok gol pozisyonundan yararlanamayan takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmak durumunda kaldılar. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Yalova ile Gençlik Gücü kozlarını paylaştı. Yalova takımını cezası nedeni ile Alsancak’ta oynanan karşılamada ilk golü bulan taraf 30. dakikada Gençlik Gücü oldu. İlk yarının uzatma anlarında Yalova takımı maça dengeyi getirdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında etkili olan taraf şiddetle galibiyeti hedefleyen Yalova takımı oldu. Karşılaşmanın 65. ve 89. dakikasında ikinci yarıda iki gol bulan Yalova karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi.11. Haftanın kapanış karşılaşması yarın akşam saat 18:00’de Güzelyurt Üner Berklap Stadı’nda Binatlı ile Yenicami arasında oynanacak.K. KAYMAKLI – G BİRLİĞİ 1-1DTB - MTG 2-0YALOVA – GG 3-1ESENTEPE - GHE 3-2LAPTA- MARAŞ 2-3ÇANAKKALE – DUMLUPINAR 1-3