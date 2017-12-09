KKTC Futbol Liglerinde Günün Sonuçları

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

2017-2018 Futbol sezonunun 12. Haftası bugün oynanan dört karşılaşma ile başladı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda Gençler Birliği ile Doğan Türk Birliği Karşılaştı. Ev sahibi ekip 26. ve 45. dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Gençler Birliği 58. ve 74. dakikalarda iki daha gol bularak farkı dörde yükseltti. Karşılaşmanın 78.dakikasında Doğan Türk Birliği’nin bulduğu gol maçın neticesini ortaya çıkarttı. Gençler Birliği 4-1 galip gelerek bu yarışta ben de varım dedi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Gençlik Gücü ile GAÜ Çetinkaya karşı karşıya geldi. Gençlik Gücü maçın ilk bölümünde bulduğu golle öne geçen taraf oldu. İlk yarın son dakikasında GAÜ Çetinkaya penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarı 1-0 Gençlik Gücü’nün üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında GAÜ Çetinkaya maça ağırlığını koymasına karşın istediği golü maçın 84.dakikasında bulabildi. Karşılaşmanın 1-1 biteceği düşünüldüğü anlarda Gençlik Gücü maçın uzatma anlarında galibiyeti getiren golü kaydederek çok önemli üç puan kazandı. Cihangir Stadı’nda Cihangir, Binatlı takımını ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında golleri bulan ev sahibi Cihangir oldu. İlk yarısı 2-0 tamamlanan maçın ikinci yarısın ilk dakikalarında Binatlı takımı farkı bire indirse de maçın son bölümünde ev sahibi ekip farkı yeniden ikiye çıkartan golü buldu.8 hafta sonra galip gelen Cihangir bu sezonu en önemli galibiyetine ulaştı. Mağusa Canbulat Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Ozanköy karşılaştı. Karşılaşmada ilk golü misafir takım 24.dakikada bulan taraf oldu. Mağusa Türk Gücü bu gole erken cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip rakibinin gördüğü kırmızı kartlar sonrası daha rahat bir oyunla üç gol bularak karşılaşmayı 4-1 kazandı.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

GENÇLİK G - GAÜ ÇTK 2-1

GENÇLER BİRLİĞİ – DTB 4-1

MAĞUSA TÜRK G – OZANKÖY 4-1

CİHANGİR – BİNATLI 3-1



K-Pet 1.Lig

DEĞİRMENLİK – ESENTEPE 2-5

BOSTANCI B - DOĞANCI 1-0

GİRNE H E – MORMENEKŞE 3-1