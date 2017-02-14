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14 Şubat 2017 Salı 08:28

K.Kaymaklı Türk Spor Kulübü'ne ziyaretler

K.Kaymaklı Türk Spor Kulübü'ne ziyaretler
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 K.Kaymaklı Türk Spor Kulübü cumartesi ziyaret edildi. Ziyareti gerçekleştiren Sayın Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kolordu Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu oldu.

Ziyatrette, K.Kaymaklı Başkanı Sayın Hasan Tosunoğlu ve Yönetim Kurulu ziyatretçilerine, K.Kaymalkının gelecek dönemdeki planlarını aktarırken spor dünyasında uzun yıllarını geçirmiş Sayın Hüseyin Özgürgün ve Yönetim Kurulundaki emekli futbolcular anılarını anlatırken keyifli anlar yaşandı.

Kolordu Komutanı Korgeneral Sayın Ömer Paç, K.Kaymaklı Başkanı Sayın Hasan Tosunoğluna Anı Plaketi takdim ederken K.Kaymaklı Başkanı Sayın Hasan Tosunoğlu Sayın Ömer Paç’a ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Sayın Yılmaz Yıldırım’a K.Kaymaklı Forması ve K.Kaymaklı Bayrağı takdim etti.

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