K.Kaymaklı Türk Spor Kulübü'ne ziyaretler

Kolordu Komutanı Korgeneral Sayın Ömer Paç, K.Kaymaklı Başkanı Sayın Hasan Tosunoğluna Anı Plaketi takdim ederken K.Kaymaklı Başkanı Sayın Hasan Tosunoğlu Sayın Ömer Paç’a ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Sayın Yılmaz Yıldırım’a K.Kaymaklı Forması ve K.Kaymaklı Bayrağı takdim etti.

Ziyatrette, K.Kaymaklı Başkanı Sayın Hasan Tosunoğlu ve Yönetim Kurulu ziyatretçilerine, K.Kaymalkının gelecek dönemdeki planlarını aktarırken spor dünyasında uzun yıllarını geçirmiş Sayın Hüseyin Özgürgün ve Yönetim Kurulundaki emekli futbolcular anılarını anlatırken keyifli anlar yaşandı.