Kızlarda Nehir, erkeklerde Marko Şampiyon

Badminton’da Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde 11 yaş altı turnuvası yapıldı

Badminton Federasyonu Cumhuriyetimizin kuruluşunun 35. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği 11 Yaş altı turnuvasını YDK Spor Salonunda gerçekleştirdi. 18-11-2018 tarihinde düzenlenen 11 yaş altı KKTC Şampiyonasında 2008 ve daha küçük doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, saat 12.00’da açılış seremonisi ile başladı ve karşılaşmaların bitişi ile saat 16.00’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 30 maç oynandı. Erkelerde YDÜ adına yarışan Marko D. Lesinger şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise YDÜ adına yarışan Nehir M. Deniz şampiyon oldu. Çift Bayanlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden Nehir M. Deniz ve Emel Özçelik çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Erol Akbulut ile Marko D. Lesinger çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular. Mix maçlarında Mert T. Zabit ve Dudu D. Demir çifti de tüm rakiplerini mağlup ederek birinci olmayı başardılar. Sporcuların topladığı puanlara göre ise takım şampiyonluğunu Yakın Doğu Üniversitesi kazanırken, ikinciliği Girne Üniversitesi, üçüncülüğü Net Spor Kulübü ve dördüncülüğü de Akdeniz Spor kazandı. Turnuvada ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Fırat DENİZ, yaşlarının küçük olmasına rağmen müthiş bir performans sergileyen tüm sporculara, onları yetiştiren antrenörlere, Şampiyona boyunca maçları yöneten hakemlere teşekkür etti. Hafta sonu olmasına rağmen son maça kadar ilgiyle maçları izleyen velilere ve sporseverlere de teşekkür eden başkan DENİZ, turnuvaya gelen her sporcu çocuğun kendileri için birer şampiyon olduğunu bu vesileyle kazananın Kıbrıs Türk Badmintonunun olduğunu kaydetti. Ayrıca Federasyon tarafından turnuvaya katılan sporculara Cumhuriyet Tişörtü hediye edildi. İlk üçe giren takımlar ve sporcular:

Takım Sıralaması: 1. Yakın Doğu Üniversitesi 2. Girne Üniversitesi 3. NET Spor Kulübü

11 Yaş Altı Sonuçları:

Tek Erkekler: 1. Marko D. Lesinger 2. Mert T. Zabit 3. Erol Akbulut

TEK BAYANLAR: 1. Nehir M. Deniz 2. Meyra Baştaş 3. Emel Özçelik

ÇİFT ERKEKLER: 1. Marko D. Lesinger – Erol Akbulut 2. Kemal Şah – Tuğra Durdu 3. Ada Özada – Daren Göçen

ÇİFT BAYANLAR: 1. Nehir M. Deniz – Emel Özçelik 2. Meyra Baştaş – Duru Bağlar 3. Dudu D. Demir – Hazel E. Akhisar

KARIŞIK ÇİFTLER: 1. Mert T. Zabit - Dudu D. Demir

2. Tuğra Durdu - Mira Gök 3. Ada Özada – Hazel E. Akhisar