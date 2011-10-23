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Kılıçlar Salih Sonel Anısına Çekildi

19 Mayıs Koleji müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra GAÜ Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Girne Ame

Kılıçlar Salih Sonel Anısına Çekildi

19 Mayıs Koleji müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra GAÜ Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Girne Ame

23 Ekim 2011 Pazar 16:40
Kılıçlar Salih Sonel Anısına Çekildi
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19 Mayıs Koleji müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra GAÜ Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Girne Amerikan Koleji (GAK) müdürlüğü görevini yürütürken Kıbrıs Türk eğitim dünyasının zamansız kaybettiği merhum Salih Sonel anısına düzenlenen eskrim turnuvası sona erdi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan turnuvaya Salih Soner’in ailesi ve GAÜ okullar grubu ve GAÜ yetkileri katıldı.

KKTC Eskrim Federasyonu tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası Girne Amerikan Koleji Girne Yerleşkesi Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi.

KKTC Eskrim Federasyonu başkanı Erhan Vechi’nin yaptığı açıklamada Salih Sonel anısına bu yıl birincisi düzenlenen turnuvanın geleneksel ve uluslararası hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilerek halka açık olarak Girne Amerikan Koleji Girne Yerleşkesi Kapalı Spor salonunda gerçekleşen turnuvada katılımlarından dolayı sporculara ve GAÜ yetkililerine teşekkür etti.

Kılıç ve Flöre dallarında düzenlenen musabakada erkek Kılıç birinciliği Koray Emirhoca, ikinciliği Ertan Raymond Rızaoğlu, üçüncülüğü Salih Kayasal, alırken bayan Kılıç’ta birinciliği Türkan Teknikel, ikinciliği Tülip Dedekorkut ve üçüncülüğü ise Dilek Komut aldı. Flöre erkek birinciliğini Ömer Aydın, ikinciliğini Serhan Aydınel ve üçüncülüğünü Berker Abacı alırken bayanlarda birinciliği Mine Bihter Uçar, ikinciliği Gülten Hocaoğlu ve üçüncülüğü Gizem Aslanyürek kazandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Merhum Salih Sonel’in eşi Yeşim Sonel, kardeşi Arif Sonel, GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar ve KKTC Eskrim Federasyonu başkanı Erhan Vechi’nin taktim ettiği turnuvanın sonunda, Salih Sonel’in eğitim dünyası için büyük bir kayıp olduğunun altının çizilerek Sonel’in deneyim ve tecrübeleri ile örnek kişiliğinin yeni yetişen bireyler için her zaman örnek olduğu vurgulandı. Salih Sonel’in topluma ve eğitim dünyasına yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağının da belirtildiği açıklamada turnuvanın uluslararası statüye kazandırılacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 23.10.2011 16:40
Anahtar Kelimeler:
GaüSalih SonelEskrimTurnuvaGirne Amerikan Koleji
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