Kiev'de son dakika!

Deplasmanda 1 puan da kötü değildi, planlar tutmuş gibiydi Tââ ki o ana kadar... Ev sahibinin kornerinde 11 Kartal Garmash’ı tutamadı, o da noktayı koydu. Hakem orta noktayla beraber Beşiktaş’ın hedefini de gösterdi: Kiev İnönü’de ya yenilecek ya da...

Bunun adı yok!

Avrupa Ligi grup maçında Beşiktaş sahaya çok farklı duygular içinde çıktı. Bu sadece üç puan mücadelesi değildi kuşkusuz. Bir yanda içimizi yakan terör olayları. Diğer yandan, geçen yıldan kalan açık hesap! Ukrayna’ya eksik kadro ile giden Kartal ilk yarı kötüydü. İkinci yarı ise toparlandı. İyi mücadele etti. Maçı dengeye getirdi. Cenk son dakika içinde gereksiz yere kart görüp, uzatmayı da uzattı. Son saniyeler içinde kornerden gelen topu

savuma izleyince Garmash affetmedi: 1-0... ‘Bir puan cepte’ derken alınan bu yenilgi, 3 Kasım’daki rövanşın ne pahasına olursa olsun kazanılması gerçeğini ortaya koydu, yazık oldu..

Q7 ateşledi

Beşiktaş maça anlaşılmaz tutukluk içinde başladı. Solda Simao, kayıp. Hemen arkasında oynayan İsmail, inanılmaz top kayıpları içindeydi. Orta alan üst üste iki pas yapamadı. Bir tek Quaresma vardı, sahada. Ayağında top tutan, takımı ileri taşıyan tek isim. Hal böyle olunca Cenk’in koruduğu kalede Kiev pozisyonlar buldu. Nitekim 22’de Milevskiy’in pasında Egemen ofsaytı bozdu. Yarmolenko bomboş durumda vurdu, top yan direkte patladı! Kartal’ın gole yönelik atakları savunmada erirken, bu alanda Edu da ağır kalışı yüzünden tehlikeli olamadı.

On numara mücadele

Beşiktaş ikinci yarı, daha derli toplu oynadı. Rakibin önünü iyi kesip, uzun toplarda atağa çıktı. Ancak savunma ile orta alan arasındaki kopukluk yüzünden yine pozisyon verdi. 60’ta Brown denedi olmadı. Hemen ardından

Shevchenko’nun kafa vuruşunda ise Cenk başarılıydı. Maçın sonlarına doğru hakemin yarattığı faul atışlardan

Kiev yaralanamadı. Kartal, canını dişine takıp tüm mücadele gücünü sahaya yansıtarak Ukrayna’dan puan almasını bildi.